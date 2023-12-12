Російська армія не отримала реактивних дронів Shahed, – Ігнат

Раніше Іран представив одразу три типи дронів-камікадзе Shahed з реактивним двигуном, які здатні розвивати швидкість до 800 км/год. Проте за словами Ігната наразі йдеться про виставковий екземпляр.

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В ефірі російського телебачення генерал-майор ЗС РФ Володимир Попов заявив, що Росія нібито створила реактивну версію дрона-камікадзе Shahed. Проте речник командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що в окупантів немає таких дронів.

Російський офіцер стверджував, що інтеграція реактивного двигуна в Shahed дозволяє йому розвивати швидкість до 450-600 км/годину. Але Юрій Ігнат заявив, що в окупантів немає таких дронів-камікадзе. Наразі Іран тільки показав виставковий екземпляр такого дрона. Повітряні сили наразі не мають інформації, яка б підтверджувала отримання росіянами реактивних Shahed.

"Ця інформація з’явилася в інтерв’ю на рашен-пропаганда каналах, де якийсь дєдушка-генерал прочитав новини від іранського оборонпрому, що винайшли Shahed, який має реактивний двигун і досягає швидкості 600-800 км. І дєдушка вже вирішив, що такий БПЛА є в розпорядженні Росії і що вони їх проти нас застосовують", — каже Ігнат.

Але Україна не фіксувала застосування нових дронів-камікадзе. До того ж якщо у дрон встановити реактивний двигун, то він фактично перетворюється на крилату ракету, а в такому випадку зростає час на виробництво та його вартість збільшується в десятки разів.

Нагадаємо, 20 листопада Іран показав три типи реактивних дронів Shahed-238. Всі вони отримали низку удосконалень.

21 листопада Юрій Ігнат повідомив, що реактивні Shahed буде складніше збивати через високу швидкість.