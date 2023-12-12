Рано делать ставки: Трамп не сможет определять внешнюю политику США в случае победы, — политолог

Военная поддержка Украины будет зависеть от качества работы наших ведомств как с демократами, так и с республиканцами, отмечает эксперт Ярослав Божко.

Украина должна одинаково удачно работать и с демократами и с республиканцами, чтобы смена власти в США не влияла на военную помощь, а для этого надо выстраивать отношения начиная с низкого и среднего звена власти. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Ярослав Божко.

По словам Ярослава, в демократических обществах есть как сильная, так и одновременно слабая сторона — обещания во время выборов очень часто не выполняются в будущем. Пока политик не занял конкретную должность он волен говорить и обещать все что угодно, например, как обещает бывший президент США Дональд Трамп "закончить войну в Украине за 24 часа". Тем самым он пытается подколоть Джо Байдена и его администрацию неспособностью по-настоящему влиять на эту войну.

"Однако к нашему счастью тема выборов в США усиленно коренится во внутриамериканских темах, — говорит политолог, — Поэтому внешнюю политику Трампа, если он придет к власти, будет определять именно среда республиканцев".

Это люди, которые придут администрировать в среднем и высшем звене, а не сам президент США, отмечает эксперт, это руководители Минобороны, ЦРУ и других важных структур. Более того, говорит Ярослав Божко, такие люди уже годами работают во властных структурах и являются республиканцами.

"Именно эти люди будут определять реальный курс США на международной арене, — утверждает специалист, — Именно они будут при необходимости возражать президенту США, а потому делать ставку на предвыборную риторику любой из сторон просто не стоит".

Относительно реакции демократов на приглашение Дональда Трампа в Киев, то надо понимать, что Украина имеет отношения с США на уровне государств и когда Владимир Зеленский прилетает в Вашингтон он прилетает не к демократам, а к руководству страны, несмотря на его партийную принадлежность, отмечает политолог. Конечно, лучше бы было не выстраивать отношения сразу с горы приглашая такую фигуру, как Трамп, отмечает Ярослав Божко, лучше налаживать партнерство на уровне социальных организаций, поддерживающих республиканцев.

"Например, у республиканцев есть своеобразный "мозг партии" — аналитический фонд The Heritage Foundation, — отмечает эксперт. — Было бы неплохо, если бы наши несколько крупных аналитических центров организовали туда визит ученых для налаживания отношений. Или наоборот — пригласили представителей этого центра к нам".

Надо выстраивать отношения изнутри и снизу, акцентирует политолог. Например, украинские студенты, доктора наук, которых много в США, могли бы сформировать определенную дискуссионную панель, для постоянной встречи с представителями демократов и республиканцев. Тогда они бы знали, как отличаются мнения социума от штата к штату, и передавали бы эти данные в Украину. В будущем наше руководство точно знало бы, на какие "кнопки" надо "давить", чтобы получить определенный нужный результат.

Да, это работа очень системная и на долгие годы, отмечает Ярослав Божко, но именно такой подход принесет лучший результат в будущем. Но пока с подобным подходом наше государство немного отстает во времени и это надо начинать исправлять.

Полный выпуск разговора с Ярославом Божко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что по мнению политолога Джо Байден и ЕС дожмут республиканцев по помощи Украине. Тяжелая ситуация в парламентской среде США связана с предстоящими президентскими выборами, но не помочь Израилю республиканцы не решатся, отмечает политолог Игорь Рейтерович.