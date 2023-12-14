Взрывы в Киеве и Староконстантинове. Зачем РФ обстреляла Украину "Кинжалами" в день выступления Путина

Россияне экономили ракеты Х-47М2 с августа и в основном атаковали территорию Украины иранскими дронами Shahed. День пресс-конференции президента России нарушил эту "традицию". Фокус узнал, как речь диктатора связана с пуском рекордного количества аэробаллистических ракет.

Президент России 14 декабря участвовал в прямой линии и пресс-конференции в Москве, отвечая на вопросы пропагандистов и простых россиян. Во время мероприятия российская армия преподнесла диктатору "оригинальный подарок": обстреляла Украину аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Последний раз этот тип ракет запускали самолетами МиГ-31К в августе. Во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа три "Кинжала" летели из района Тамбова через воздушное пространство Беларуси — взрывы раздавались в Житомирской и Киевской областях.

Через 6 дней, 11 августа, атака Х-47М2 повторилась — Киев обстреляли из аэродрома Саваслейка в Нижегородской области. Все ракеты уничтожили средства ПВО, но в Оболонском районе города обломки рухнули на территорию детской больницы.

После этого высокоточные ракеты ВС РФ не применяли, а в день пресс-конференции Путина запустили шесть ракет по Киеву, Староконстантинову и Житомирской области, что является рекордным количеством.

"Кинжал" долетает до Киева за три минуты

Аэробаллистическая ракета "Кинжал" долетает до украинских городов очень быстро. По данным сервиса UA War Infographics, до Киева снаряд долетает чуть более чем за три минуты. А на западе Украине "Кинжал" поражает цели в среднем за пять минут.

"Прилет" в Хмельницкой области был фактически через 10 минут после объявления воздушной тревоги

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил удар авиации ВС РФ по Староконстантинову. Рядом с городом расположен одноименный военный аэродром.

"Объявили тревогу в 14:09 по всей Украине. Ну и фактически через 10 минут уже был "прилет" в Хмельницкой области", — сообщил он.

Российские военкоры утверждают, что на аэродроме в Староконстантинове якобы базируются бомбардировщики Су-24 с крылатыми ракетами Storm Shadow и корректируемыми авиабомбами JDAM.

Удар "Кинжалами" в день выступления Путина: совпадение или отработанный план?

Удары по западу Украины и столице не были простым совпадение в день пресс-конференции Владимира Путина. Его ответы на вопросы стали аккомпанементом российского ракетного террора и демонстрацией маниакальной сущности, считает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Ракеты Х-47М2 очень редко запускают, ведь их мало на вооружении армии России. Данные снаряды сложно производить. "Центры принятия решений", по которым грозились применять ракеты, находятся в Киеве. Но в столице стоит ЗРК Pаtriot, который сбивает их", — поясняет эксперт.

По Староконстантинову ранее запускали дроны-камикадзе, но сегодня для "Кинжалов" нужна была значимая конечная координата, рассуждает Коваленко.

Военный эксперт Павел Нарожный уверен, что обстрелы территории Украины больше связаны с холодной зимней погодой, чем с пресс-конференцией Путина. С технической точки зрения плохая погода 14 декабря мешала работе средств ПВО.

"Россияне очень долго копили эти ракеты для ударов по объектам энергоинфраструктуры. Была ли связь с бенефисом Путина? Возможно, но я думаю, что с наступлением морозов и недостатком напряжения в энергосети количество обстрелов усилится", — рассказал аналитик.

Отметим, что сегодня ракетная атака пришлась все же на аэродром в Староконстантинове, а не по энергообъектам. Нарожный полагает, что предыдущие атаки дронами не увенчались успехом, поскольку их сбивали. А с "Кинжалами" история сложнее.

"Только три Patriot и SAMP-T могут это сделать [уничтожить аэробаллистические цели] и всю территорию страны они не покроют", — подытожил он.

Напомним, большинство украинцев считают, что при взлете носителя ракеты "Кинжал" нужно всегда давать сигнал воздушной тревоги. Примерно 40% украинцев выступают за более дифференцированное применение тревог в зависимости от реальной степени угрозы ракетных пусков.

Фокус ранее писал, что частые взлеты российских истребителей МиГ могут "парализовать" работу страны. Президент Украины Владимир Зеленский давал поручения Минобороны, Генштабу и Кабмину проработать данную проблему.