"Кинжалов" мало, но РФ продолжит наносить удары по "особым целям", — майор запаса ВСУ

Агрессор из-за сложного процесса и санкций может производить всего несколько "Кинжалов" в месяц, но накопил их примерно 40 штук, утверждает участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Из-за нехватки ракет "Кинжал" российский агрессор использует их редко, но пытается атаковать только очень важные цели, как аэродром в Староконстантинове, и будет так поступать в дальнейшем. Об этом в интервью Фокусу заявил майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Россия не может производить аэробаллистические ракеты "Кинжал" в промышленных масштабах, ведь это высокотехнологичное и очень дорогое оружие, которое нельзя быстро и массово собирать из-за сложных технологических процессов, говорит эксперт. Для его производства задействовано много местных российских предприятий, а электронные комплектующие поставляются "серыми" путями, поэтому РФ способна произвести в месяц лишь несколько таких ракет и агрессор имеет в запасе примерно 40-45 подобных ракет.

"Из-за такого дефицита оккупанты будут использовать "Кинжалы" очень редко и осторожно и по особому объекту или в какую-то важную дату для Путина, — отмечает ветеран российско-украинской войны, — Эту баллистическую ракету очень трудно перехватить ПВО, поэтому для РФ она очень важна".

"Кинжал" — это высокоточная ракета с отклонением до 1 метра, как заявляют оккупанты, говорит эксперт, и по своей сути этот боеприпас похож на "Искандер". Но "Кинжал" имеет две составляющие для старта, рассказывает специалист. В качестве своеобразной стартовой площадки выступает самолет, разогнавшись на большую скорость запускает ракету, а затем боеприпас на высоте с невысокой плотностью воздуха разгоняется до еще большей скорости, что затрудняет его перехват противовоздушной обороной.

К сожалению, отмечает Алексей Гетьман, несмотря на санкции и сложности в авиастроении в РФ еще хватает старых МиГ-31К, для запуска "Кинжалов". Даже если ПВО или украинские перехватчики собьют несколько МиГов, то это не сильно повлияет на возможности агрессора по запуску баллистических ракет.

"Не надо считать врага совсем глупым, потому что они делают вполне логичные вещи, пытаясь уничтожить наши аэродромы, где могут быть те же F-16 в будущем, — акцентирует эксперт, — Какими бы мы их не считали, но врагу удалось построить 6 тыс. км оборонительных сооружений, пока мы ждем западные самолеты. И хотя РФ не считает свои человеческие потери, но при этом выполняет и вполне логичные действия".

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