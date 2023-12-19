Не беременна — в армию: зачем в Раде заговорили про воинский учет женщин

В Украине планируют усилить мобилизацию. Для этого на воинский учет хотят поставить всех женщин в возрасте 18-60 лет. Пока инициативу лишь озвучили в Верховной Раде, но она не встретила одобрения в Генштабе ВСУ. Фокус разбирался, зачем нардепы хотят поставить женщин на учет.

Нардепы продолжают озвучивать тезисы неопубликованного законопроекта, призванного внести масштабные изменения в процесс мобилизации. Документ по-прежнему не зарегистрирован и находится на стадии доработки.

Особое внимание привлекают наиболее яркие и непопулярные инициативы, среди которых — воинский учет женщин. По мнению нардепа Марьяны Безуглой, мобилизованные украинки могли бы заменить в тыловых частях мужчин-военных, которых насчитывается 700 тысяч. А их в свою очередь — отправили бы на фронт для ротации бойцов, защищающих страну с первого дня большой войны.

Как известно, в Украине с 1 октября 2023 года в обязательном порядке воинский учет касается женщин-медиков и фармацевтов. Остальные украинки могут пройти военно-врачебную комиссию и встать на учет добровольно. Однако судя по высказываниям нардепа Марьяны Безуглой, в новом законопроекте эту норму планируют расширить.

Пока формулировки, озвученные политиком, довольно общие:

женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту берутся на воинский учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины;

женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Во время действия военного положения женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения);

в мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

По словам Безуглой, военнообязанных украинок будут направлять на службу в тылу. Также могут отправить и на оборонные предприятия.

Главный аргумент в пользу воинского учета женщин — равноправие. По мнению политика, пока мужчин мобилизуют — женщины выезжают из Украины, чтобы "найти любовь в Европе". Потому этот порядок нужно изменить.

В комментариях к посту, где нардеп подробно изложила свое мнение, относительно воинского учета, у нее уточнили — будет ли норма о службе в тылу прописана в законе. Политик дала понять, что в перспективе норму могут толковать широко.

"Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть то все мужики тянут; нашим цветочкам Европы лучше", — написала Безуглая.

При этом в Генштабе ВСУ, по словам политика, против поставки всех женщин на воинский учет, так как считают, что подобное решение вызовет непонимание в обществе.

Расширят перечень специальностей

С 1 октября в Украине вступил в силу новый порядок воинского учета женщин. Норма коснулась врачей, медсестер и фармацевтов. На практике, по словам экспертов, процесс воинского учета для женщин добровольный, так как в ТЦК нет информации обо всех, кто окончил медицинские учебные заведения. Кроме того, до 2026 года действует переходный период, на протяжении которого украинки с медицинскими специальностями могут устраиваться на работу без военного билета. Стоит отметить, что пока никаких ограничений на выезд за границу для женщин-медиков, которые встали на воинский учет — нет.

Остальных украинок на воинский учет принимают на добровольной основе. Но в планах у нардепов — расширить эту норму. О чем идет речь? Судя по анонсу Марьяны Безуглой, на воинский учет планируют поставить всех женщин в возрасте 18-60 лет.

Военнообязанные украинки будут проходить базовую общевоенную подготовку. Это может означать, что они получат знания и умения во владении стрелковым оружием; научатся методам оказания медицинской помощи, первичной психологической помощи (самопомощи); а также соблюдению норм интернационального гуманитарного права и правил ведения войны. Во время действия военного положения их будут привлекать к прохождению военной службы в тылу. На боевые должности будут направлять добровольно. Поводом для отсрочки, кроме общих оснований, будет беременность, а также уход за ребенком.

Если женщина встает на учет и становится военнообязанной, к ней, вероятно, могут применять те же ограничения, что и к мужчинам. Главное из которых — запрет на выезд за границу во время действия военного положения.

По словам адвоката юридической компании "Riyako & Partners" Николая Максимова, организовать воинский учет женщин на практике — практически невозможно . У ТЦК и СП просто нет базы, где можно получить информацию об украинках, которые подлежат учету.

"Я знаю, что медработникам, даже если они по факту не работают, но где-то числятся, звонят главврачи и рекомендуют встать на учет. На деле — звонков много, а тех, кто встает на учет — мало. О принудительных мерах в среде медиков я пока не слышал. Поэтому трудно сказать, каким образом могут организовать воинский учет всех женщин", — говорит Фокусу эксперт.

Максимов добавляет, что технически в законопроекте могут расширить перечень специальностей для женщин, которые подлежат учету. И через работодателей получить информацию об украинках, которые должны встать на учет.

"Сейчас есть ряд специальностей, в том числе смежных, которые могут подпадать под учет. Например, технические специальности — метрологи, инженеры — или компьютерные технологии — программисты, работники сферы кибербезопасности", — добавляет эксперт.

Адвокат Евгений Зурнаджи отмечает, что с большой вероятностью подобными предложениями политики изучают настроения в обществе — встретят ли подобные инициативы сопротивление или получат поддержку. Никаких принудительных механизмов на практике задействовано не будет.

"Есть такой момент — проси больше, получишь меньше. Чтобы жены выгнали своих мужей воевать, нужно поставить их в ситуацию психологической угрозы для них самих. Среди женщин-медиков на учет встало минимальное количество людей. Многим работодателям легче заплатить штраф за нарушение порядка воинского учета, чем подавать списки работниц в ТЦК", — говорит Зурнаджи.

Политтехнологический прием

По словам политического аналитика Игоря Рейтеровича, озвученные Безуглой положения — инициатива отдельных нардепов, которые входят в группу подготовки законопроекта. Предложение уже встретило сопротивление со стороны Генштаба ВСУ.

"Пока что похоже на политтехнологический инструмент, чтобы отвлечь внимание общества. То есть предлагается инициатива, она вызывает живое обсуждение, раздражение, на фоне скандальности норму снимают, но зато другие положения, которые остались в тени, проводят через парламент с меньшим сопротивлением со стороны общества. Это стандартная схема. Подобная инициатива в итоге может привести к усилению оттока населения из страны, а также ударит по рейтингу действующей власти", — отмечает в беседе с Фокусом эксперт.

Рейтерович добавляет, что куда более скандальным положением неопубликованного законопроекта является расширение полномочий сотрудников ТЦК. Ранее нардеп Роман Костенко отмечал, что военкомам могут разрешить проверять документы на улицах. Сейчас такие полномочия есть только у правоохранителей, а также сотрудников СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, Гостаможни и Вооруженных сил, указанных в приказе коменданта. По мнению Рейтеровича, широкие полномочия ТЦК могут привести к злоупотреблению властью.

Фокус ранее писал о том, как нардепы планируют наказывать уклонистов. Эксперты предполагают, что тех, кто избегает мобилизации, могут лишить водительских прав.

Также Фокус изучил доходы военных чиновников и глав ОТЦК, некоторые из которых были замешаны в коррупционных скандалах. Оказалось, что супруги многих из них сумели хорошо заработать во время войны.