Мобилизация 500 тыс в ВСУ: действительно ли на одного бойца надо 1 млн грн, — политолог (видео)

Имея во время войны армию в миллион человек вопрос их ротации встал бы сам собой, отмечает политолог Ярослав Божко.

Любые новости, связанные с мобилизацией могут восприниматься украинским социумом более остро и россияне в своей пропаганде в соцсетях умело этим пользуются, разгоняя панические настроения. Однако надо понимать, что все разговоры о "полмиллиона, которых надо мобилизовать", не означает действительную мобилизацию в считанные дни или даже месяцы. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Ярослав Божко.

"В Силах самообороны Украины уже сейчас насчитывается около миллиона человек, но, конечно, не все они на фронте — это общее количество, — отмечает политолог, — Однако многим подразделениям нужен запас бойцов, ведь без полноценной ротации, без отдыха или замены раненых, боеспособность будет падать".

По мнению Ярослава Божко, озвученное количество потребностей в мобилизации в ВСУ достаточно ожидаемо и вполне уместно, а заявления власти на эту тему были грамотными, ведь опередили панические настроения. Власть своевременно объяснила все гражданам, чтобы они не поддавались провокациям на информационном фронте о своеобразной "коренной мобилизации" всех вокруг. Это реалии существования миллионной армии, которой нужна ротация и замена раненых и выбывших бойцов.

По мнению политолога, подобная информация о мобилизации никоим образом не сыграет негативно на западных оценках боевых действий ВСУ, ведь наши партнеры и так никогда не критиковали мобилизационные мероприятия в стране. Любое адекватное государство понимает, что подобные меры необходимы в военное время, когда народу грозит полное уничтожение от оккупантов.

"В целом для Запада вполне нормально поддержать Украину в подобных вопросах, — акцентирует эксперт, — Партнеры расценивают мобилизацию, как готовность украинцев и дальше бороться за свое государство и независимость, а не как сигнал, что "все пропало"".

Согласно количеству украинской армии все равно бы подобный вопрос встал бы, отмечает специалист. Даже если бы Украина вела еще большие боевые действия в 2023 году, то проблема пополнения и ротации никуда бы не исчезла.

Относительно заявлений президента Украины Владимира Зеленского о необходимости расходов в 1 миллион гривен на каждого мобилизованного, то, по мнению Ярослава Божко, в эту сумму вошло и обучение мобилизованных, их амуниция, боеприпасы, зарплата и многое другое. А еще надо потратить средства на доставку этих военных на фронт, их питание, медицинское обслуживание, и множество других расходов, которые несет государство по обеспечению такой большой армии.

"Это также мощный сигнал нашим партнерам, чтобы они не останавливали финансовую поддержку Украины, — говорит политолог, — Надо понимать, что Запад не может выделять средства на ВСУ напрямую, но выделяя их на поддержку украинской экономики тем самым он помогает высвободить деньги на эти нужды именно из украинского бюджета".

Ранее Фокус сообщал, что по словам Валерия Залужного, мобилизацию в Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки. Со временем бойцы на переднем крае остаются один на один, что совсем не правильно.