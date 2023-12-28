РФ подозревает, что в Украине уже есть F-16, а ВСУ снова унизили ВПК оккупантов, — эксперт (видео)

Сейчас встало под вопросом выполнение Россией индийского контракта на поставку истребителей на фоне событий в Украине. Также уменьшились продажи российских систем ПВО другим странам, отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Распространяя самостоятельно слухи о якобы уже осуществленных поставках истребителей F-16 Украине, оккупанты тем самым прощупывают нашу реакцию. Если мы начнем это подтверждать, значит самолеты уже здесь и россияне начнут бить по местам их возможного базирования. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отмечает, что в последнее время агрессор начал активнее атаковать Хмельницкую область, а именно аэродром в Староконстантинове. Поэтому, по словам эксперта, россияне подозревают, что Украина уже получила самолеты, поэтому пытаются бить по инфраструктуре аэропорта и по взлетно-посадочной полосе.

"Но давайте вспомним условия партнеров на передачу F-16, — акцентирует Дмитрий Снегирев, — Одним из условий были именно качественные взлетные полосы, ведь шасси у F-16 достаточно нежное. А на сегодня наши военные аэродрома состоят из покрытия плитами. Если F-16 у нас таки появились, то это положительный момент и по инфраструктуре аэропортов".

Недавнее сбитие российских истребителей Су-34 является очередным и далеко не первым ударом по престижу военно-промышленного комплекса РФ, отмечает эксперт. До этого оккупанты утверждали, что их "Калибры" и "Искандеры" невозможно сбить, хотя ПВО Украины с помощью американских Patriot доказала обратное.

"После этого американка сторона заявила, что передачи Украине систем Patriot является лучшей инвестицией в военную экономику и хорошая реклама для американского оружия, — подчеркивает специалист, — И теперь у заказчиков российского оружия возникли вопросы: действительно ли заявленные РФ характеристики техники являются правдивыми".

Дмитрий Снегирев отмечает, что сейчас встало под вопросом выполнение Россией индийского контракта на поставку истребителей на фоне событий в Украине. Также уменьшились продажи российских систем ПВО другим странам.

То, что США собираются передать свои F-16 вооруженным силам Тайваня, а Европа Украине говорит о диверсификации распределения этих самолетов, отмечает эксперт. Таким образом США распределили сферы влияния между собой и европейскими партнерами.

Ранее Фокус писал, что российский корабль "Новочеркасск" уничтожили западные ракеты и у оккупантов нет безопасного места в Крыму. Российский флот теперь прячется в Новороссийске и Сухуми, но местные бухты не приспособлены для военных судов.