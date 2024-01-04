Днем — служба в армии, вечером — YouTube: что говорят военные о призыве блогеров в ВСУ

Превращение лидеров мнений в рупор мобилизации — хорошая идея для пропаганды. Но освобождение их от службы за помощь армии деньгами и сборами — приравнивается к откупу и нарушает социальную справедливость. Фокус спросил у военных, что даст фронту призыв блогеров в ВСУ.

Украинские военные предложили популярным блогерам доказать, что служить в армии — это честь. Заместитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко и офицер управления 12-й бригады спецназначения "Азов" Дмитрий с позывным "Дипломат" уверены, что инфлюэнсерам нужно сходить в военкоматы, пройти военно-врачебную комиссию. Якобы это должно побудить украинцев изменить отношение к мобилизации.

"Мы не говорим о том, чтобы сразу пойти на фронт и стрелять, или в учебку. Просто сходить, обновить свои данные, пройти ВВК. Заходит человек, например Миша Лебига (известный стример и блогер, собрал более 8,3 млн грн на беспилотники, — ред.), у него в сториз постоянно о том, что он где-то пьет, ведет разгульный образ жизни. Молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, то и мы так можем, чего вы нас зовете в военкоматы", — замечает Коваленко.

Военные призывают блогеров с миллионной аудиторией сходить в ТЦК и подать украинцам пример

Блогерам с многотысячной или миллионной аудиторией просто нужно показать пример: "не веселиться и бу***ть, а сделать так, чтобы наши дети не воевали, а жили в мирной стране", добавил Дмитрий "Дипломат".

"Пройдите ВВК, пойдите в учебку. Вам это добавит классную аудиторию, будете лететь по трафику и по всему, покажете пример, сделаете пользу для государства", — уверяют военные.

Где пригодятся навыки блогеров?

Стоит отметить, что украинские блогеры с первых дней российского вторжения помогали ВСУ собственными деньгами, организовывали сборы на военные нужды и призывали подписчиков участвовать. Но есть и негативные примеры. Блогер Мирослав Олешко сбежал из Украины за границу. По данным следствия, он выехал из Украины в августе 2023 года по поддельной справке из ТЦК.

Другие блогеры ради популярности и просмотров выкладывали в сеть прилеты российских ракет и работу средств ПВО, помогая ВС России корректировать огонь.

Исходя из умений стримеров и инфлюэнсеров, в армии их навыки пригодятся не в окопах или танках, а в пресс-службах боевых подразделений, говорит Фокусу офицер ВСУ и нардеп 8-го созыва Игорь Лапин.

"Использовать живую силу надо максимально эффективно, навыки блогеров очень нужны. Есть в ВСУ управление гражданско-военного сотрудничества, отвечающее за коммуникацию с гражданскими, родственниками погибших. Днем блогер может нести службу в армии, а вечером — вести YouTube-блог, контент не пострадает", — уточняет военный.

Схожий подход можно применить и к специалистам из IT-сферы. Разработчиков программного обеспечения можно привлечь к сектору кибербезопасности, созданию алгоритмов для систем ПВО и наведения дронов.

Освобождение от мобилизации за донаты для ВСУ приравнивается к откупу от мобилизации и нарушает принципы социальной справедливости. Схема похожа на инициативу властей забронировать сотрудников компаний, которые платят 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. Чтобы уплатить данную сумму налога, "белая" зарплата должна быть около 33,4 тысяч гривен.

Из медика в гранатометчики: беспорядочная мобилизация приводит к большим потерям

Коэффициент полезного действия человека любой профессии определяется тем, где он лучше себя проявляет. Если блогеру удается собирать много денег и передавать их военным, ему не стоит сидеть в окопах, считает командир взвода огневой поддержки 1-й роты специального назначения 20-го отдельного батальона Дмитрий Худенко.

По его мнению, блогерам не дадут нормально работать в воинских частях. Попав на службу, нельзя рассказывать о внутренних проблемах боевого подразделения. Командиры разрешат говорить исключительно о хороших вещах и победах.

Худенко в беседе с Фокусом акцентирует внимание на недостаточном уровне подготовки мобилизованных.

"Зачем привозить в учебные центры людей, которых там практически не готовят? Два-три дня призывников на фронте обернутся сплошными потерями. Зачем это нужно? На наших полигонах бойца не подготовят нормально за один месяц", — поясняет военный.

Командир считает, что искать подготовленных людей нужно не в среде блогеров, а в тыловых воинских частях и департаментах. Кроме этого, необходимо решить еще одну важную проблему — много людей попадают в армию и не получают свою специальность.

"Со мной приехал в часть медик, парень недавно закончил интернатуру. Ему дают РПГ и говорят: "Ты — гранатометчик". Хорошо, что начмед в батальоне нормальный попался. Подняли эту тему, он забрал его к себе. Но кто-то же направил к нам медика в качестве гранатометчика", — замечает он.

Отметим, что в 2023 году украинцы, в том числе и благодаря блогерам, постоянно рекламирующим различные сборы, перевели самым крупным фондам Украины на помощь военным 15,7 миллиарда гривен. Фонд "Повернись живим" получил 4,5 млрд гривен по состоянию на 30 декабря, фонд Сергея Притулы — 1,99 млрд гривен с января по ноябрь 2023 года, а платформа United24 — 9,2 млрд гривен.

Деньги пошли на снабжение Сил обороны Украины дронами, транспортом, медицинским оборудованием, оптикой и связью.

Напомним, сотрудники СБУ побеседовали с проживающей в Москве блогершей и певицей Алиной Масловой. Девушка приехала с семьей отдыхать в Карпаты.

Фокус ранее писал о начале обсуждения законопроекта по изменению системы мобилизации в Украине. Нардепам говорили, что мобилизация — это "объективная составляющая войны".