Лишаем оккупантов логистики в Крыму: Братчук о ракетных ударах по полуострову

Процесс активной демилитаризации оккупированного полуострова продолжается. Без уничтожения военных целей невозможна деоккупация Крыма, заявил Фокусу спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Феодосия, Керчь и Севастополь считались оккупантами самыми безопасными точками в Крыму, но очередные удары по военным структурам агрессора доказали, что это не так. Об этом в интервью Фокусу заявил представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Этот удар не является случайным и подобные операции планируются заранее и очень тщательно, говорит военный. Эта подготовка могла длиться несколько месяцев, ведь надо было получить нужные разведданные, дождаться там скопления важных лиц из состава врага, а также ударить так, чтобы не пострадало мирное население.

"Точечные удары по крымской ПВО уже сегодня дают свои результаты и полуостров становится все менее защищенным, — акцентирует Сергей Братчук, — И хотя агрессор действительно пытался построить там мощную систему ПВО для защиты флота и другой военной инфраструктуры, но ВСУ имеют сегодня необходимые средства поражения, против которых эти системы не всегда срабатывают".

Представитель добровольцев отмечает, что подобные удары по ПВО и командным пунктам в Крыму существенно влияют на силы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях. Потопление флагмана "Москва" тоже ослабило ПВО Крыма, ведь этот корабль мог как наносить удары по Одессе, так и прикрывать своей ПВО оккупированную территорию полуострова.

"Процесс активной демилитаризации оккупированного Крыма продолжается, ведь без демилитаризации невозможна деоккупация полуострова, — говорит Сергей Братчук, — Одним из главных факторов в этом направлении является лишение врага логистики и ресурсов. Враг должен знать, что у него нет гарантий получения горючего, припасов или вооружения".

По словам военного, еще одним примером перекрытия путей логистики является впечатление корабля "Новочеркасск", что демонстрирует опасность не только сухопутных, но и морских путей для оккупантов. Конечно, враг пытается подготовиться к деоккупации со стороны ВСУ и сейчас в Крыму создает две новые дивизии для защиты перешейка. Агрессор понимает, что время деоккупации рано или поздно наступит, отмечает Сергей Братчук.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны РФ отчитались о ракетном ударе ВСУ по Крыму. Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила ракету над северо-западной частью акватории Черного моря.