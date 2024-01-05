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Лишаем оккупантов логистики в Крыму: Братчук о ракетных ударах по полуострову

Филипп Бойко
Фото: Телеграм | Удар по Севастополю готовился не один месяц, считает спикер добровольцев

Процесс активной демилитаризации оккупированного полуострова продолжается. Без уничтожения военных целей невозможна деоккупация Крыма, заявил Фокусу спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Феодосия, Керчь и Севастополь считались оккупантами самыми безопасными точками в Крыму, но очередные удары по военным структурам агрессора доказали, что это не так. Об этом в интервью Фокусу заявил представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Этот удар не является случайным и подобные операции планируются заранее и очень тщательно, говорит военный. Эта подготовка могла длиться несколько месяцев, ведь надо было получить нужные разведданные, дождаться там скопления важных лиц из состава врага, а также ударить так, чтобы не пострадало мирное население.

"Точечные удары по крымской ПВО уже сегодня дают свои результаты и полуостров становится все менее защищенным, — акцентирует Сергей Братчук, — И хотя агрессор действительно пытался построить там мощную систему ПВО для защиты флота и другой военной инфраструктуры, но ВСУ имеют сегодня необходимые средства поражения, против которых эти системы не всегда срабатывают".

Представитель добровольцев отмечает, что подобные удары по ПВО и командным пунктам в Крыму существенно влияют на силы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях. Потопление флагмана "Москва" тоже ослабило ПВО Крыма, ведь этот корабль мог как наносить удары по Одессе, так и прикрывать своей ПВО оккупированную территорию полуострова.

"Процесс активной демилитаризации оккупированного Крыма продолжается, ведь без демилитаризации невозможна деоккупация полуострова, — говорит Сергей Братчук, — Одним из главных факторов в этом направлении является лишение врага логистики и ресурсов. Враг должен знать, что у него нет гарантий получения горючего, припасов или вооружения".

По словам военного, еще одним примером перекрытия путей логистики является впечатление корабля "Новочеркасск", что демонстрирует опасность не только сухопутных, но и морских путей для оккупантов. Конечно, враг пытается подготовиться к деоккупации со стороны ВСУ и сейчас в Крыму создает две новые дивизии для защиты перешейка. Агрессор понимает, что время деоккупации рано или поздно наступит, отмечает Сергей Братчук.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны РФ отчитались о ракетном ударе ВСУ по Крыму. Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила ракету над северо-западной частью акватории Черного моря.