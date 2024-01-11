НАТО понимает, что рисковать с Трампом не стоит: почему Зеленский поехал в страны Балтии, — аналитик

В странах НАТО понимают, что должны рассчитывать сами на себя. Не хотят зависеть от США, если там выберут Трампа в президенты, отмечает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочко.

Поездка Владимира Зеленского в страны Балтии лишний раз подчеркивает его готовность к выполнению своих главных обязанностей в международных отношениях между странами. Именно прямое общение с руководителями других государств приводит к более конкретным решениям и утверждению международных договоренностей. Об этом в интервью Фокусу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочко.

По его словам, Эстония будет вносить следующие 4 года по 0,25% от своего ВВП на оборонную поддержку Украины и это один из результатов поездки и около $100 млн помощи. Путем личных поездок президента военный и государственный бюджет Украины может получить до конца года около $120 млрд, отмечает аналитик.

"Выделение подобной помощи, о готовности к которой уже заявила Великобритания, очень хорошо контрастирует на фоне проблем с принятием пакета помощи для Украины в Конгрессе США, — акцентирует Валерий Клочко, — Это показатель того, что Европа поняла, что должна заботиться о своей безопасности".

К такому "пробуждению Европы" привели и недавние заявления Трампа, о "смерти" НАТО и долги ЕС из-за неуплаты Германией $400 млрд за оборону, отмечает эксперт. По его мнению, это очень "отрезвило" НАТО и ЕС, ведь никто не может дать гарантию, что Дональд Трамп не вернется в Белый дом в 2025 году.

"Европа должна понимать, что в случае выборов Трампа следующим президентом США ЕС столкнется с большими проблемами, — говорит аналитик, — Именно визит Зеленского лишний раз напоминает Европе, что она должна активнее думать о средствах собственной безопасности и о помощи Украине".

В свою очередь Валерий Толочко считает, что благодаря снятию судом США Дональда Трампа с президентской гонки, если такое произойдет, это поспособствует оздоровлению республиканской партии. Там наблюдается серьезный кризис, который возник из-за поведения именно протрамповского крыла.

По мнению аналитика, сейчас НАТО срочно меняет свою концепцию и вводит возможность превентивных ударов. Хотя пока этот вопрос дискуссионный, но надо понимать, что страны Альянса уже заявили об увеличении оборонных расходов, реформации ВПК и даже внедрении призывного механизма в армии.

"А еще следует учитывать, что ежегодный оборонный бюджет НАТО составляет более 1 трлн евро, поэтому Альянс просто не может проиграть, — отмечает эксперт, — Даже Китай опасается начинать операцию против Тайваня".

Полный разговор с Валерием Клочко вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее сообщалось, что итальянский адмирал раскритиковал НАТО из-за ситуации в Красном море. Неспособность США и ЕС провести совместную военно-морскую миссию в Красном море является признаком слабости в опасные времена.