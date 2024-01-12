Белгород не спасут от осбтрелов "Ольхи", а РФ разжигает провокации на границах с ЕС (видео)

Все слухи о наступлении оккупантов на Харьков являются выдумкой таблоидов, ведь там не зафиксировано ни одного скопления сил врага. Однако РФ пытается всеми способами оттянуть силы ВСУ от восточного и южного направлений, отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Ситуация с перестрелкой на границе Украины с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), которая полностью подконтрольна Кремлю, может быть обычной провокацией РФ, чтобы оттянуть силы ВСУ и разжечь очередной "огонек" конфликта уже на этом участке. Неслучайно тут же появилась информация о строительстве военного городка в 40 км от границы Украины и Беларуси. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Кроме того, по его словам, уже появилась информация о развертывании тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом РФ пытается оттянуть украинские силы от востока на запад и север — к границам с Беларусью и ПМР.

"Еще одной задачей РФ является дестабилизация ситуации вблизи Молдовы, ближе к ЕС, ведь Молдова значительно активизировала свои военные отношения с Украиной, — отмечает эксперт, — Таким образом Кремль пытается еще больше надавить не только на Украину, но и на Молдову".

В целом, небольшой контингент российских войск в ПМР ничем не угрожает Украине, потому что эта непризнанная республика является анклавом РФ, к которому нет прямого сообщения. Но подобные провокации используются именно для дипломатического давления, отмечает военный эксперт. Именно поэтому РФ "разгоняла зраду", что якобы ВСУ хотят захватить село Колбасное в ПМР, где находятся крупнейшие склады боеприпасов советских времен.

Дмитрий Снегирев не верит в реальность объединения Румынии и Молдовы в вопросе решить раз и навсегда проблему ПМР военным путем, потому что Румыния входит в НАТО, а это накладывает свои обязанности. Но эксперт не исключает возникновения гибридных форм подобного конфликта.

Что касается угроз возможного наступления на Харьков со стороны российских оккупантов, то, по словам специалиста, пока там не зафиксировано никаких серьезных накоплений техники или личного состава. Дмитрий Снегирев отмечает, что в СМИ просто разгоняется истерия, что россияне хотят создать буферную зону в 15 км у границы с Белгородской областью, но это полный нонсенс.

"Модифицированные боеприпасы украинской системы "Ольха" бьют на 130 км, а Белгород находится от границы с Украиной на расстоянии около 40 км, — акцентирует эксперт. — Даже если отодвинуть границу на 15 км, то это никоим образом не спасет военные объекты в Белгороде от украинских обстрелов".

Ранее Фокус сообщал, что на Лиманском направлении количество вражеских атак возвращается к старому уровню. Вооруженные силы Российской Федерации атакуют вблизи Синьковки в Харьковской области.