РФ может высадить десант на Крынки: хотят найти все радары ВСУ, — военный эксперт (видео)

Данные о возможности десантной операции россиян на Херсонщине могут быть как правдивыми, так и военной хитростью. Враг может отвлекать силы ВСУ с других участков фронта, считает военный эксперт Игорь Козий.

Хотя действительно есть информация о планах оккупантов высадить мощный десант на Херсонщине, чтобы атаковать плацдарм ВСУ в Крынках, провести такую операцию невозможно без обеспечения свободного полета вертолетов и самолетов. Для этого нужно уничтожить мощную ПВО Украины в этом районе, а у россиян пока не получается подобное сделать. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель и эксперт Игорь Козий.

Он отмечает, что у ВСУ есть хороший опыт борьбы с десантом врага в Гостомеле, Василькове и других районах, где враг делал попытки высаживать именно десантные группировки. Однако раскрытие подобных планов по высадке имеет целью заставить украинцев максимально задействовать радиолокационные станции, что в свою очередь позволит оккупантам их обнаружить и нанести удары.

"А еще таким образом агрессор хочет отвлечь внимание командования ВСУ от другого направления, на котором хочет нанести удары, — акцентирует Козий, — Это классический прием введения противника в заблуждение для распыления его сил".

По словам военного эксперта, несмотря на тяжесть десантных операций нельзя исключать, что даже при присутствии мощной ПВО россияне пойдут на подобный шаг, потому что просто, как всегда, не считают людей. Однако в подобную операцию на территории стран НАТО, чтобы, например, высадить десант в Калининградской области и проделать коридор в Беларусь, эксперт не верит.

"У НАТО на сегодня мощнейшие возможности авиационной и космической разведки, способные выявлять подобные планы заранее, — акцентирует Игорь Козий, — Даже если РФ удастся захватить Украину, ей все равно потребуется немало времени, чтобы собраться с новыми силами для атаки НАТО".

Эксперт напоминает, что даже в Советские времена не всегда была возможность, чтобы поднять в небо одну полноценную десантную дивизию. А сейчас, когда ВСУ значительно ослабили силы "второй армии мира" говорить о стремительном и мощном десантном ударе на Альянс нет смысла.

Ранее Фокус рассказывал, что по мнению аналитика Путин нападет на НАТО, потому что проигрывать Украине ему стыдно. Кремль хочет таким образом быстрее закончить войну и распределить зоны влияния между Западом и Востоком.