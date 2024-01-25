Бизнес потерял до 800 тысяч мужчин: как война и мобилизация ударила по рынку труда в Украине

Рынок труда в Украине из-за полномасштабной войны сократился более, чем на 2 млн человек. Мужчин забирают в армию, женщины выезжают из страны, а оставшиеся не всегда могут выполнять мужскую работу. Бизнес вынужден постоянно отвечать на военные вызовы.

Всеобщая мобилизация в Украине уменьшает возможности работодателей выбирать персонал. Дефицит рабочих рук испытывает каждая отрасль.

После начала полномасштабного российского вторжения компании потеряли более 781 тысячи мужчин: кто-то уволился или пошел в армию, другие выехали из Украины, или вынуждены работать неофициально, говорит Фокусу президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Статистика организации охватывает период 2022-го и 10 месяцев 2023 года. При этом уход женщин с украинского рынка труда был почти вдвое больше, чем мужчин — до 1,5 миллиона. Это связано с тем, что женщины выезжали с детьми и теряли работу после начала активных боевых действий.

Из-за войны рынок труда Украины в целом уменьшился на 2,23 млн человек. До начала войны официальных налогоплательщиков было 12,3 миллиона, а на сегодня их осталось чуть более 10 миллионов человек, добавил Мирошниченко.

"Мы видим, что женщины не перекроют дефицит рабочей силы", — констатировал специалист.

Бизнес, закрывшийся в начале большой войны с РФ, так и не открылся. Фактически, остались те, кто выжил и адаптировался к военному времени. Украинские компании реагируют на вызовы поднятием зарплат. В среднем по регионам она составляет 20 тысяч гривен.

Мирошниченко считает, что украинский бизнес не закрывается. Сокращаются объемы продукции и рабочий штат, но про катастрофу говорить явно преждевременно, подчеркивает глава конфедерации.

Фокус ранее писал, что в 2024 году потребности ВСУ будут закрывать мобилизацией работников гражданского сектора. Сильную нехватку рабочей силы почувствуют прифронтовые регионы.

В Госслужбе занятости ранее говорили, что украинские компании активно ищут новых сотрудников, несмотря на войну. По сравнению с довоенным периодом сильно сократился спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства, в строительстве и транспорте, а также в сфере искусств, спорте и развлечениях.