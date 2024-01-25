Успел бы ИЛ-76 за сутки перевезти партию оружия: почему реакция на падение самолета была быстрой, — эксперт

Украина не может полноценно расследовать причины падения самолета ИЛ-76 в РФ, а потому пропаганда оккупантов может перекручивать факты как хочет. Сам самолет за сутки мог перевезти что угодно и куда угодно в любую точку мира, отмечает военный эксперт Игорь Козий.

Перевозка боеприпасов и ракет самолетами, такими, например, как упавший на Белгородщине ИЛ-76, является вполне нормальной практикой для военных, если оружие нужно срочно отправить и доставить для военных задач, чтобы не ждать доставку по земле. Но сейчас невозможно точно сказать, перевозил ли именно этот самолет ракеты. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт Игорь Козий.

По его словам, из-за войны развязанной Россией Украина сейчас нет возможности получать объективную информацию или привлечься к экспертным действиям по изучению деталей падения самолета. Все что могут наши официальные органы это только анализировать ту информацию, фото и видео, которые доступны.

"Конечно, эта информация поступает с вражеской стороны, поэтому полностью доверять ей нельзя, — говорит Козий, — хотя Украина должна делать все возможное, чтобы акцентировать именно на невозможности объективного расследования из-за не допуска наших или международных экспертов на место событий".

Что касается возможности перевозки этим самолетом нескольких грузов в разных странах мира в течение суток, то, по мнению военного эксперта, это вполне реальная ситуация. За сутки можно выгрузить, загрузить и доставить самолетом несколько партий оружия. Также следует обратить внимание на быструю реакцию Минобороны РФ на катастрофу ИЛ-76, ведь о сбитии самолета дальней разведки А-50 или истребителей Су-34 все еще вообще нет никаких заявлений от Кремля.

"Оккупанты понимают, что в случае такого громкого события, как падение транспортного самолета, надо использовать информационное пространство в свою пользу и делать это очень быстро, — отмечает военный эксперт, — Они пользуются шансом очернить Украину в глазах международного общества зная, что допуска международных комиссий или украинских на место падения самолета не дадут, а потому могут рассказывать и выкручивать факты как им угодно".

Между тем РФ не пренебрегает любыми возможностями, чтобы использовать ракеты своих союзников, особенно это касается Ирана, отмечает Игорь Козий. Он не удивится, если подобные ракеты армия оккупантов уже использовала для ударов по Украине.

Полный разговор с военным экспертом Игорем Козием вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее рассказывалось, что украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными призвал не спешить с выводами. Специалисты заявили, что собирают информацию о падении самолета Ил-76 под Белгородом и анализируют.