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Атака на НПЗ "Невский мазут" в Санкт-Петербурге: за спецоперацией стоит ГУР, — источник Фокуса

Владимир Пенов, Тимур Савин
Фото: Соцсети | Последствия удара по НПЗ в Санкт-Петербурге

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов заявил, что в ходе атаки никто не пострадал, а имущество завода якобы не сильно повреждено. Впрочем, фото с места событий не подтверждают его слова.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию и атаковало нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в российском Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники Фокуса.

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Беспилотник атаковал завод "Невский мазут" в Санкт-Петербурге

Утром 31 января росСМИ сообщили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Санкт-Петербурге на Глухоозерском шоссе, в результате чего возник масштабный пожар. Взрывы попали на видео. Сообщалось также, что обломки БПЛА повредили машины на территории завода.

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Реакция российских властей на атаку НПЗ "Невский мазут"

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов сообщил, что жители Перербурга слышали ночью "хлопок".

"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств", — написал Беглов.

Чиновник заявил, что в ходе инцидента якобы никто не пострадал, а имуществу, дескать, не был нанесен значительный урон. Впрочем, фотографии, опубликованные росСМИ, свидетельствуют об обратном.

Последствия удара по НПЗ в Санкт-Петербурге
Фото: Baza
Последствия удара по НПЗ в Санкт-Петербурге
Фото: Baza

"В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами", — говорится в сообщении губернатора Беглова.

Напомним, Силы обороны и безопасности Украины 30 января успешно отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) в оккупированном Крыму.