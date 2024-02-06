"Пекари спеклись": украинская разведка удачно ликвидировала предателей в Лисичанске (видео)

Пока точно неизвестно, была ли эта ликвидация результатом действий ВСУ, потому что это могло быть и партизанское движение. Оккупанты часто используют мирные предприятия для военных задач, отмечает военный Сергей Братчук.

Удачная ликвидация нескольких чиновников на службе оккупантов благодаря удару по так называемой пекарне, где они собрались что-то отпраздновать, является очередным показателем того, что украинская разведка очень удачно работает и всем коллаборационистам надо всегда об этом помнить. Но следует отметить, что сейчас нет ни одного официального подтверждения, что это была именно работа ВСУ. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

В соцсетях даже публикуют обращение для оккупационной власти, чтобы ее представители не собирались в одном месте, потому что сразу это станет известно СБУ или ГУР Украины, говорит военный. Это лишнее напоминание, что все предатели украинского государства не могут чувствовать себя спокойно даже на отдыхе или пробежках, как это делал Илья Кива.

"Можно сказать, что "пекари испеклись", а все обвинения Украины пока безосновательны, потому что может это действовало партизанское движение, — акцентирует Сергей Братчук, — Надо подчеркнуть, что уничтоженные являются официальными предателями Украины и представителями нынешней оккупационной власти на нашей территории".

По словам военного, не надо удивляться прилетам по якобы мирным промышленным объектам в РФ, ведь они действуют по советской классике и их в любой момент можно переориентировать под выпуск военной продукции. Например, любое предприятие по выпуску макарон можно быстро перенастроить на выпуск патронов.

"Есть горячий пример от самих оккупантов, когда они сняли репортаж о выпуске дронов на хлебопекарне в Тамбове, — отмечает Братчук, — Поэтому РФ надо лишить возможности работать на войну, потому что даже после своей капитуляции она сможет наладить производство оружия где угодно".

Что касается протестных настроений в России, то, по мнению военного, есть определенные признаки, что россияне начали размышлять над тем, чтобы заканчивать войну. При этом речь не идет, что надо прекратить убивать украинцев, а именно о каком-то перемирии, чтобы поднакопить сил для следующего удара.

"Именно в какую-то удачную и быструю реализацию протестных настроений в РФ я не верю, хотя не против, чтобы они там нарастали, — говорит Братчук, — Возможно через некоторое время этот градус повысится, особенно если Путин сойдет со сцены".

В политическое будущее Бориса Надеждина в качестве достойной оппозиции военный тоже не верит, потому что считает, что в РФ не существует ни одного политического игрока, который так или иначе не был бы заангажирован спецслужбами. Без их разрешения вряд ли любой активный человек может появиться на политическом горизонте.

"Сегодня лепить из любого российского либерала сторонника Украины или человека, который хочет закончить войну нельзя, — отмечает Братчук, — Их не для того выпускают на политическую сцену на территории РФ".

Напомним, что 3 февраля в оккупированном Лисичанске Луганской области прогремели взрывы в местной пекарне. Ее оккупанты, использовали для выпечки хлеба для ВС РФ и проводили там важные совещания.