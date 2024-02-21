Призыв студентов, экстрадиция уклонистов: топ-5 резонансных предложений об усилении мобилизации

В конце февраля нардепы обещают принять новый закон о мобилизации. К этому решению политики шли два года большой войны. Фокус собрал топ-5 наиболее резонансных предложений об усилении призыва, озвученных нардепами.

В законопроект о мобилизации подали более 1300 правок, о чем рассказали члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз и Егор Чернев. Сегодня, 21 февраля завершится регистрация поправок, после чего их рассмотрят в профильном комитете. На это уйдет приблизительно неделя.

"Я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это отнимет, я думаю, неделю, не меньше, в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал. 1300 правок — их нужно рассматривать каждую одну за другой, группировать, понять, что будет меняться", — сказал Чернев.

Пока нардепы решают, какие нормы оставить, а какие — исключить, Фокус вспомнил наиболее резонансные предложения по мобилизации за два года большой войны.

Экстрадиция уклонистов

Меры, призванные усилить мобилизацию, назревали давно, однако политики долго не хотели брать на себя ответственность за непопулярные решения. Чтобы сгладить ужесточение призыва, нардепы пытались, в первую очередь, продемонстрировать обществу, что те, кого миновала армия, должны быть наказаны. Отсюда идеи вернуть из-за границы мужчин, которые по разным причинам смогли покинуть страну с начала полномасштабного вторжения.

Одним из первых предложение озвучил нардеп Давид Арахамия. Затем его подхватили другие политики, а также представители Офиса президента. Власти грозились заводить уголовные дела и возвращать из-за границы мужчин, покинувших страну по фальшивым заключениям ВВК.

"Они купили справки и используя эти поддельные документы, выехали за границу. До них дотянуться у правоохранителей прямо сейчас возможности нет. Но согласно УПК, у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи. И в любую, кроме России, конечно, страну, наши правоохранительные органы могут прийти и фактически сделать запрос на экстрадицию таких людей. И вернуть их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", — рассуждал Арахамия в начале сентября 2023 года.

Затем нардеп Федор Вениславский признал, что экстрадиция не может быть массовой, так как это сложная процедура. Тогда в Офисе президента озвучили новый вариант наказания для военнообязанных за границей — советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о создании некого "реестра людей", получивших фиктивные справки.

"Если они сейчас не возвращаются, то, когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну и т. д.", — говорил Подоляк.

В конечном итоге, страны ЕС дали четко понять, что не собираются участвовать в подобных запросах. Так, в Германии, которая приняла более миллиона украинцев, около 200 тысяч из которых — мужчины в возрасте 18-60 лет, сообщили, что дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для экстрадиции. Также экстрадировать военнообязанных украинцев отказались Чехия, Венгрия, Австрия.

Электронные повестки

В новом законопроекте авторы предлагают направлять военнообязанным повестки через электронный кабинет призывника. До сих пор неясно, как это будет работать на практике. Однако электронный кабинет, в котором должны зарегистрироваться все военнообязанные украинцы, по задумке нардепов, позволит вручать повестки, в том числе за границей. По словам Арахамии, идея возникла из-за недовольства действующими способами вручения повесток представителями ТЦК.

"ТЦК на улицах не устраивает людей. Мы это знаем. И мы искали альтернативный путь, каким образом сделать так, чтобы на улицах не выхватывали людей", – объяснил нардеп в эфире телемарафона.

Э-повестка будет считаться врученной с того момента, как военкомат получит уведомление о ее отправке.

По мнению юристов, неявка в ТЦК после получения призывником э-уведомления в электронном кабинете будет считаться административным правонарушением. Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явится в ТЦК, военкомы могут обращаться в суд о наложении ограничений на такое лицо.

Блокировка доступа к счетам

Хотя с возвращением уклонистов домой разобраться не получилось, политики и чиновники не оставили возможность наказать их за нарушение правил военного учета. Поэтому в новом законопроекте о мобилизации появилась норма, которая предлагает ограничить доступ к банковским счетам и лишить права вождения транспортных средств украинцев, которые вовремя не обновили данные в ТЦК, не явились по повестке в военкомат или по каким-то причинам не стоят на воинском учете.

Эксперты говорили Фокусу, что подобные ограничения серьезно повлияют на экономику страны. По словам экономиста Олега Гетмана, при блокировке банковских счетов возникает угроза депозитным счетам, на которых хранится более 1,5 трл грн.

Призывать людей с инвалидностью

В законопроекте о мобилизации, под давлением экспертов и общественности, нардепы оставили норму, которая дает право на отсрочку людям всех трех групп инвалидности. Однако подобная инициатива — отменить отсрочку для людей третьей группы инвалидности — обсуждалось в стенах парламента вполне серьезно.

В конце декабря 2023 года нардеп Маряна Безуглая опубликовала в Facebook черновые тезисы, из которых следовало, что отсрочку по состоянию здоровья получат люди с инвалидностью первой и второй группы. Третью группу не упоминали, в связи с чем возникли предположения, что таких людей автоматически признают годными.

В январе 2024 года народная депутат Елена Мошенец рассказала, что в доработанном документе, возможно, будут указаны не группы инвалидности, а конкретные заболевания, которые дадут право на отсрочку. Нардепка подчеркнула, что это важно, так как третья группа инвалидности предполагает заболевания разной тяжести.

"Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось", — рассуждала Мошенец.

Как известно, присваивание третьей группы инвалидности означает довольно серьезные проблемы со здоровьем, в том числе ампутации конечностей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял в январе 2024 года, что если в доработанном законопроекте о мобилизации сохранят положения о мобилизации инвалидов третьей группы, он выступит против принятия данного документа. В итоге в финальном документе оставили право на отсрочку для людей с инвалидностью, вне зависимости от группы. Однако запланирована проверка призыников, которые получили II и III группу после 24 февраля 2022 года.

Студенты старше 30 лет — без отсрочки

Осенью 2023 года нардепы предлагали отменить отсрочку студентам старше 30 лет, которые получают больше одного образования: высшего или профессионально-технического. Сначала инициатива поступила от народного депутата Федора Вениславского. Он зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить отсрочки от мобилизации тем, кто повторно получает образование после 30 лет.

"Суть простая — если человек получил образование, а после этого получает еще одно — высшее или профессионально-техническое образование, и это происходит после 30 лет, это не дает право на получение отсрочки. Студентов, которые получают второе образование до 30, это не касается", — говорил Фокусу Вениславский.

Позже отмену отсрочки для студентов, которые получают второе или третье непоследовательное высшее образование, поддержал министр образования Оксен Лисовой. По его словам, обучение стало способом легального уклонения от службы, что демонстрируют цифры — в 2022 году на 55 тысяч студентов больше, чем в 2021 году. Среди них 33 тысячи решили получать магистерский уровень.

В новом законопроекте о мобилизации нардепы предлагают отменить отсрочку аспирантам, которые учатся по контракту, а также студентам, получающим непоследовательное высшее образование.

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