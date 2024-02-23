Нужно 15 тысяч бойцов. Зеленский освобождает солдат-срочников от службы, кто их заменит

Верховная Рада приняла важный президентский закон о демобилизации срочников. Учитывая большое количество таких солдат, возникает проблема их замены: новобранцев надо качественно подготовить, чтобы они не погибли в первом бою. Опрошенные Фокусом военные эксперты опасаются, что людей обучат "на скорую руку" ради быстрого пополнения личного состава ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Раде законопроект №11035 об увольнении срочников в запас после истечения срока службы во время военного положения. Законопроект обозначен как безотлагательный.

В тексте документа отражены права военнослужащих по увольнению в запас, срок военной службы которых закончился во время военного положения и был продлен. При этом Зеленский лично определит периоды демобилизации солдат срочной службы.

Верховная Рада в октябре 2022 года отменила призыв на срочную службу во время полномасштабного вторжения России. Тем не менее на службе остались срочники, призванные до военного положения. Армия Украины сейчас пополняется за счет всеобщей мобилизации военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кто заменит более 15 тысяч солдат?

Генштаб ВСУ и Минобороны Украины прорабатывают планы и очередность увольнения солдатов срочной службы, рассказал Фокусу секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Их [срочников] там более 15 тысяч человек. Нам надо будет мобилизовать и привести на их место новых людей. Только после этого срочников освободят от военной службы. Повторю: уйдут срочники, а на их место наберут мобилизованных", — поясняет нардеп.

В Генштабе еще не определили, какие подразделения срочников демобилизуют в первую очередь. Сколько времени уйдет на составление графиков — неизвестно.

"У нас и так проблемы с мобилизацией, а заменить нужно достаточно большое количество солдат (Костенко имеет в виду замену 15 000 срочников, — ред). После этого нужно обучить набранных в армию и перевести их в воинские части. Мобилизованные — это полноценные бойцы, они будут участвовать в боевых действиях", — дополняет Костенко.

Главное — не погибнуть сразу. Сколько времени занимает подготовка бойца

Начальный уровень подготовки и минимальное боевое слаживание проходит минимум три месяца, а для некоторых военно-учетных специальностей — до полугода. Только после нормального обучения можно получить военного, который не погибнет в первом боестолкновении, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"В военно-учетных записях армии СССР были категории "подготовлен" и "не подготовлен". Два параметра влияли на расчет мобилизационных действий. Полезность неподготовленного солдата на поле боя считалась нулевой. В случае его гибели государству придется выплачивать материальную компенсацию его родственникам", — объяснил аналитик.

Командование сухопутных войск ВСУ ранее заявляло, что перед отправкой в часть мобилизованный проходит подготовку в учебном центре минимум месяц. Там дают базовую военную подготовку, еще две недели идет на слаживание подразделения.

"Это самая простая профессия. Если профессия сложная, обучение длится дольше — два-три месяца и так далее. Возможно обучение за рубежом. И только после этого вы попадаете в свою воинскую часть, где уже выполняете в составе части возложенные задачи", — объяснял начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Время отправки на фронт зависит от количества заказов на бригады и есть ли свободные места в учебных центрах. Снегирев предупредил о рисках ускорения процесса подготовки, чтобы быстрее сменить освобожденных срочников.

"Паниковать не стоит, ведь с учетом заявлений о проведении аудита в армии и выявлении тысячи формально служивших и при этом никогда не участвовавших в боевых действиях, открываются возможности для ротации личного состава. Многие из них получили статус участника боевых действий. Вероятно, теперь придется послужить", — подытожил эксперт.

Напомним, украинские власти обсуждали идею ввода базовой военной службы для всех граждан до 25 лет. Данный вид службы будет состоять из трехмесячной базовой и двухмесячной профессиональной подготовки.

Замминистра образования и науки Михаил Винницкий ранее заявил, что во всех университетах Украины с сентября 2024 года создадут пилотные военные кафедры. По окончании курсов студенты получат военно-учетную специальность "стрелок".