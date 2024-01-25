Для всех до 25 лет: в Украине могут ввести базовую военную службу

В Раде предлагают срочную службу заменить на трехмесячную подготовку с двумя месяцами профессиональной подготовки. Украинцы сами смогут выбирать время, когда будут готовы пройти военную подготовку, рассказал нардеп Егор Чернев.

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В Украине могут ввести базовую военную службу для всех граждан в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по нацбезопасности Верховной Рады, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, передает пресс-служба парламента.

Сейчас в Раде обсуждают инициативу введения базовой военной службы, которая будет заменой нынешней срочной службы.

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить ее на трехмесячную подготовку — это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки", — сказал Егор Чернев.

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По его словам, также предлагается, чтобы украинец после 18 лет сам выбирал время, когда он будет готов пройти такую подготовку до исполнения 25 лет. Человек сам будет решать, что условно через год-два будет готов к прохождению такого обучения.

Чернев отметил, что такой подход позволит спланировать нагрузку на полигоны и центр подготовки.

"Главная идея базовой военной службы заключается в том, что с таким соседом, как Российская Федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку", — заявил нардеп.

Он добавил, что это является одним из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в университете.

Напомним, 23 ноября 2023 года заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что с сентября 2024 года во всех университетах Украины создадут пилотные военные кафедры. Курс будет состоять из трех аудиторных кредитов, после чего студенты смогут получить военно-учетную специальность "Стрелок".

8 января заместитель командира роты 3-й ОШБр Антон Радько заявил, что всем гражданским нужно получить навыки военной подготовки.