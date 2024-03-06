Крынки держатся, а Медведев ведет себя как собачка на прогулке, — Братчук (видео)

Враг сейчас пытается атаковать пока без использования боевой техники, ведь она — жирная цель и уничтожается дронами ВСУ, утверждает военный войны.

На плацдарме в Крынках на Херсонщине оккупанты пока затихли снизив свою боевую активность и это может быть связано с ротацией войск армии РФ, но наверняка не собирается прекращать попытки уничтожить этот участок, на который ВСУ давно закрепились. У врага есть своеобразный дедлайн, ведь министр обороны РФ Шойгу опрометчиво заявил о зачистке Крынок. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Хотя самого поселка Крынки уже не существует, но плацдарм продолжает активно действовать, и враг пытается большими силами выбить ВСУ. Для этого, по словам Братчука, оккупантами задействованы мотострелковые полки, танковый полк, подразделение морской пехоты и два полка дивизии ВДВ.

"Ситуация в Крынках остается крайне напряженной, — акцентирует военный, — Враг пытается атаковать пока без использования боевой техники, ведь боевая техника жирная цель и она нашими дронами уничтожается".

Что касается теоретического появления французских солдат в Украине, то, по мнению Сергея Братчука, вряд ли они будут участвовать в конкретных военных действиях, а вот в качестве консультантов или для обслуживания специфической военной техники — вполне реальная ситуация. Например, премьер Германии Шольц сказал, что ракеты Taurus не будут поставлять Украине до тех пор, пока их не будут контролировать немецкие военные.

"Мы вышли на тот уровень, когда нужны политические решения, но уже нового уровня. То есть та формула или тот формат, который работал в 2022 году сегодня должен быть изменен, — отмечает военный, — Ведь мы сегодня проходим снова этап, когда нужно выстоять".

По поводу выступления Дмитрия Медведева, председателя Совета безопасности РФ, который поделил Украину между другими государствами, а Одессу присоединил к РФ, то, по мнению Братчука, это очередное проявление российского империализма. Это очередные маркеры, которыми РФ хочет застолбить за собой чужую землю.

"Медведев ведет себя словно собачка, которая пытается пописать на все стволы, но это никоим образом не влияет на реальность, — отмечает военный, — Надо понять, что Одесса для оккупантов не столько о политике, сколько о геополитике, то есть очередном захвате побережья Черного моря".

Сергей Братчук говорит, что удивлен уверенностью россиян о том, что их ждут в Одессе. Здесь действительно ждут россиян, но не с цветами, как они думают, а с более неприятными для оккупантов вещами.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ потеряли Ласточкино и Северное, но наступления на Харьков не будет. По словам ветерана Евгения Дикого, сейчас опорные пункты держат 5-8 бойцов вместо необходимых тридцати.