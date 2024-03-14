ЗРК Patriot в строю: как продолжить февральский "самолетопад" ВКС России

Воздушные силы ВСУ привлекают все средства для уничтожения носителей управляемых авиабомб ВС РФ. Системы Patriot работают в прифронтовых районах, но всю линию боестолкновения ими не прикрыть. Фокус поговорил с авиаспециалистами и узнал, какими комплексами ПВО можно очистить небо от истребителей врага.

Российская армия атакует подразделения ВСУ управляемыми авиабомбами (УАБ) и авиаракетами на разных направлениях, создавая немалые проблемы. Одной из главных причин падения Авдеевки стало массовое применение планирующих бомб. Воздушные силы ВСУ привлекают все доступные средства, чтобы уничтожать тактическую авиацию РФ, носители управляемых бомб, заявил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Зенитные ракетные подразделения, в том числе ЗРК Patriot продолжают выполнять боевые задачи на прифронтовых территориях. Украинские летчики также ежедневно уничтожают оккупантов даже без обещанных Западом истребителей F-16.

"Защитники украинского неба платят высокую цену, чтобы сдерживать агрессора и уничтожать его в воздухе, на земле и на море", — подчеркнул командующий.

Несмотря на профессионализм военных ВСУ, масштабы угроз планирующих бомб возрастают. ВС РФ владеют разнообразными типами таких бомб, а у части из них увеличилась дальность полетов. Самые мощные российские снаряды — полуторатонные ФАБ-1500, почти наполовину состоящие из взрывчатки.

Интенсивность нанесения ударов УАБ с начала марта не уменьшилась, а приняла волнообразную форму, подчеркивает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

За первую треть марта, по его оценкам, произведено 799 сбросов УАБ, а рекордным месяцем стал февраль — более 1 500 единиц.

"Если за 1/3 месяца сброшено почти 800 бомб, то за последующую 2/3 месяца при такой интенсивности показатель может достигнуть нового рекорда — более 2 000", — предупреждает эксперт.

Дорогие "Патриоты": что делать, если США не отправят установки

Су-34 и Су-35 — основные российские самолеты, которые запускают управляемые бомбы. В феврале 2024 года ВСУ поставили рекорд по уничтожению этих бомбардировщиков на восточном направлении: оккупанты лишились более десяти истребителей.

Теоретически сбивать Су-34 или Су-35 может и расчет ПЗРК, но не на расстоянии 60–80 км за линией фронта. Среди версий западные эксперты называют ЗРК Patriot с ракетами GEM 2 радиусом действия 140 км.

По словам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Украины, авиаэксперта Валерия Романенко, Patriot — дорогое удовольствие. Одна система ПВО стоит 450–550 млн долларов, а одна ракета к ней — около 4 млн долларов, сообщал телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

Даже если Конгресс США разблокирует пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, ВСУ получат довольно ограниченное количество этих ЗРК, полагает Романенко.

"Было бы неплохо получить больше "Патриотов", но всю линию фронта ими не прикроешь. Западные армии оказались не готовы к интенсивному развитию войны в Украине и массовым атакам российских УАБ по укреплениям. Вся система ПВО состоит из трех типов комплексов: ближнего, среднего и дальнего действия. В США и Европе только Patriot работает в среднем радиусе", — объясняет Фокусу специалист.

Если взять системы С-300, то последний тип ракет к ним сбивает цели на расстоянии на 150 километров. Насыщенность фронта комплексами ПВО ценой до 100 миллионов долларов позволила бы избавиться от проблем с самолетами ВКС РФ и пусками планирующих бомб, добавил он.

ЗРК Patriot должны стоять минимум за 40 километров от линии фронта, иначе достанет ствольная артиллерия. Тем более, недавно стало известно о вероятном ударе "Искандером" по установке ЗРК Patriot. OSINT-исследователи и ряд СМИ допустили, что Украина могла одновременно потерять две пусковых установки Patriot вблизи Покровска Донецкой области.

"Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил в 20 милях от линии фронта, были теми же, которые сбили многие российские самолеты. Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян", — писал журнал Forbes.

Современная война очень сложная и отдельный вид вооружения не станет панацеей от проблем, добавил эксперт.

Напомним, в Пентагоне предупреждали, что передали Украине системы ПВО Patriot без плана их долгосрочного обслуживания. Из-за этого можно ожидать проблем в будущем.

Фокус ранее подробно анализировал, насколько хватит выделенного Штатами впервые за три месяца пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Серьезное наступление ВСУ потребует намного большей поддержки.