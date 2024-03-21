У ВСУ и добровольцев из РФ удачная тактика: как они обескровливают силы оккупантов, — Шарп (видео)

Удары ВСУ по российским НПЗ могут привести к дефициту бензина и рижскому повышению цен. Вылазки добровольцев из РФ на Белгородщину тоже заставляют оттягивать войска с фронта, говорит аналитик Давид Шарп.

Периодические успешные атаки на российские НПЗ, а также заход на территорию Белгородщины российских добровольческих формирований, воюющих на стороне ВСУ, являются важным фактором, влияющим на фронт. Такие удары и такие вылазки являются своеобразной стратегией Украины, заставляющей оттягивать силы оккупантов с разных участков фронта. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик Давид Шарп.

По его словам, россияне будут постоянно отвлекаться на защиту этих и других объектов. В идеале, если удары будут эффективными, российская экономика не дополучит значительные средства.

"Но, конечно, все зависит от возможности постоянно наносить такие болезненные удары, — акцентирует Шарп, — Они могут привести к дефициту бензина и резкому повышению цен. Властям РФ придется делать выбор между гражданским сектором и военным. Хотя, конечно, военный сектор всегда получит свое топливо, но рядовые россияне почувствуют значительный удар по карману в виде подорожания всего, ведь все завязано на логистике".

Что касается рейдов на Белгородщину российских добровольцев из РДК, Легиона "Свобода России" и других подразделений граждан РФ, то, по мнению Шарпа, здесь важно учитывать как военный, так и медийный эффект. Главное, отмечает он, чтобы результат таких вылазок превосходил потери своих бойцов.

"Если удалось провести результативную операцию без значительных потерь, то это уже является успехом, — говорит Шарп, — Медийная составляющая тоже имеет большое значение, ведь о Белгороде стал рассказывать в своих заявлениях даже Путин, что является сигналом для населения и дает общественный резонанс".

Если Путину пришлось медийно угрожать созданием так называемой "санитарной зоны в Украине" у границы и давать ФСБ указания отловить предателей, то это говорит об успехе операций. Что касается ее продолжительности, то здесь все зависит от задач добровольцев, но вряд ли они планируют действительно удерживать отдельные населенные пункты очень долго.

Напомним, в населенном пункте Теткино Курской области продолжались стрелковые бои с регулярными российскими войсками. Жителей Белгородской и Курской областей РФ призвали выехать и дали время на эвакуацию.

Впоследствии бойцы "Русского добровольческого корпуса" пленили военных РФ в Белгородской области. В РДК посчитали количество российских пленных, в частности, их оказалось 25.