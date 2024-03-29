Смертельный финал: 18-летний украинец погиб, убегая от польских полицейских (видео)

По информации правоохранителей, когда полицейский автомобиль преградил дорогу, водитель уклонился, чтобы объехать его, и на скорости около 200 км/ч врезался в придорожный столб.

В ночь на 29 марта 18-летний гражданин Украины пытался сбежать от полиции в польском городе Ополе и разбился на скорости 200 км/ч. Об этом сообщает польское информагентство PAP.

Трагедия произошла на западе Польши, когда незадолго до полуночи полицейский патруль заметил автомобиль, который хаотично двигался с нарушением правил дорожного движения. Полицейские пытались остановить авто, прибегнув к всем возможным средствам, однако водитель продолжал двигаться с большим превышением скорости по направлению к центру города.

Патруль, преследовавший нарушителя, вызвал подкрепление. Когда полицейский автомобиль преградил дорогу, водитель уклонился, чтобы объехать его, и на скорости около 200 км/ч врезался в придорожный столб. Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на попытки врачей спасти его, парень скончался.

Полиция устанавливает причины поведения водителя и обстоятельства ДТП.

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