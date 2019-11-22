Ангелы Victoria's Secret отправились на пенсию: бренд отменил ежегодный показ
Известный во всем мире бренд нижнего белья Victoria's Secret отменил свои ежегодные показы из-за сокращения телевизионных рейтингов и растущей критики в адрес шоу. Об этом сообщает ВВС.
Показы Victoria's Secret проводились с 1995 года и были крупным событием в сфере поп-культуры, ежегодно собирая миллионы зрителей. Но в прошлом году шоу показало самые низкие рейтинги за всю свою историю, также его назвали сексистским, устаревшим и однообразным.
В компании L Brands, которая является учредителем бренда, заявили, что важно "развивать" свою маркетинговую стратегию.
"Мы выясняем, как дальше продвигать бренд, а также ищем пути, как лучше донести продукт до покупателя", – заявил финансовый директор L Brands Стюарт Бургдорфер.
Несмотря на это, он признал, что показы Victoria's Secret были "важным аспектом бренда и выдающимся маркетинговыми достижением". Стоит подчеркнуть, что в показах нижнего белья традиционно участвовали лучшие супермодели мира, такие как Тайра Бэнкс, Хайди Клум и Миранда Керр.
Показ Victoria's Secret Fashion Show в 2016 году в Париже. Фото: Getty Images
Но мнение общественности изменилось, и это ударило по продажам и прибыльности бренда. Так, плохие продажи Victoria's Secret отразились на успешности всей компании, которая сообщила о чистом убытке в 252 млн долларов по результатам третьего квартала 2019 года.
Помимо этого, бренд нижнего белья также столкнулся с рядом скандалов. В прошлом году тогдашний директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек заявил, что трансгендерные модели не будут участвовать в показах. Заявление вызвало негодование среди защитников прав сексуальных меньшинств, не помогли даже извинения Разека. Директору пришлось покинуть компанию.
Шоу Victoria's Secret Fashion Show в 2017 году в Шанхае. Фото: Getty Images
На имидж L Brands также негативно повлияла дружба основателя компании миллиардера Ле Векснера с покойным финансистом из США Джеффри Эшптейном. Векснер нанял его в качестве советника, но в 2007 году оборвал связи и обвинил финансиста в незаконном присвоении денег.
Как ранее сообщал Фокус:
- Женское белье от Victoria's Secret катастрофически падает в продажах. Аналитики полагают, чтo всемирный бренд просто нe может пpиcпocoбитьcя к потребительскому спросу.
- Позже первая модель-трансгендер начала сотрудничать с Victoria’s Secret. Приглашение Сампайо в качестве модели популярного бренда стало для многих неожиданностью, так как бренд часто критикуют за образ "нереальной" женщины.
- Также в рамках инклюзивной кампании для бренда снялись "plus-size" модель и трансгендер. Фото будут размещены в магазинах Victoria's Secret в Нью-Йорке и в Лондоне.