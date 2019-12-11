New York Times представил фотопроект, посвященный лучшим актерам 2019 года

Стиль жизни
Над съемкой работали фотограф Джек Дэвидсон и стилист Брайан Моллой

Американское издание New York Times представила фотопроект, который посвящен 10 лучшим актерам 2019 года. Фотографом проекта стал Джек Дэвидсон, в роли стилиста выступил Брайан Моллой. В фотопроекте, который был опубликован на официальном сайте издания,  приняли участие Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Антонио Бандерас, Брэд Питт, Леонардо Дикаприо и другие актеры, снявшиеся в самых важных фильмах уходящего года.

Адам Драйвер, "Брачная история"

 

Элизабет Мосс, "Ее запах"

 

Люпита Нионго, "Мы"

 

Джулианна Мур, "Глория Белл"

 

Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"

 

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

 

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

 

Брэд Питт, "Однажды в Голливуде" и "К звездам"

 

Роберт де Ниро, "Ирландец"

 

Леонардо Дикаприо, "Однажды в Голливуде"

 

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