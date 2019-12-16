Гость на свадьбе: Лиам Хемсворт внезапно посетил церемонию своей преданной фанатки

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Правда, жених был не слишком счастлив

Лиам, младший из актерского клана Хемсвортов, сделал приятный сюрприз своей преданной фанатке, посетив ее свадьбу. Об этом пишет E! News.

Кэти и ее жених Шон специально прилетели в Австралию из Британии ради пляжной свадебной церемонии на побережье. А когда они отмечали бракосочетание в ресторанчике на берегу, к ним внезапно присоединился Лиам Хемсворт. Кэти была в восторге, а вот ее новоиспеченный муж от комментариев отказался.

Лиам прилетел домой в Австралию лечить разбитое сердце. Он недавно расстался с женой, известной певицей Майли Сайрус. И их развод освещался таблоидами, ведь оказалось, что Майли встречалась с девушками, а потом, весьма скоро, нашла себе нового бойфренда. Лиама видели в обществе модели Габриэллы Брукс, однако актер эти отношения не комментирует.

Лиам и Майли 

Младший Хемсворт будет встречать Рождество на родине, к нему присоединятся братья: Крис, известный по роли Тора во "Мстителях" и Люк, сыгравший в нашумевшем сериале "Западный мир".

Лиам и Крис Хемсворты/все фото Instagram liamhemsworth

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