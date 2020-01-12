Пакуй обед с вечера. Советы диетолога: 5 тенденций в питании в 2020 году

По словам диетолога прежде всего к ухудшению нашего здоровья, увеличению веса и вялости ведут незаметные привычки. Которые можно обойти простыми правилами.

Чередовать жесткую диету и время для вкусняшек

Это очень сложное и очень простое правило. Сьюзи советует соблюдать строгие ограничения в питании три дня в неделю, или в течение дня, чтобы вечером чем-то побаловать себя.

При этом, что важно, эти послабления не должны нарушать ваш график приема пищи или вашу диету. Вы должны найти баланс, какими продуктами вы можете себя побаловать после ограничений, но, чтобы не набрать лишний вес!

Планируйте обеды и ужины

Все, кто держит себя в форме – составляет планы.

«Когда мы слишком заняты, а под рукой нет готовой здоровой пищи, мы возвращаемся к еде на вынос и фаст-фудам, которые содержат значительно больше калорий, чем продукты, которые мы готовим дома», - сказала Сьюзи.

Если же вы на неделю вперед будете знать, что собираетесь есть, запланируете супы и здоровую кухню, то будете готовы к приему пищи, будете знать, какую еду и где искать.

Готовьте обед с вечера

Прежде всего, вы сможете сделать такой обед сбалансированным. Подготовьте 50% овощей, 25% нежирного белка, 25% углеводов, желательно цельнозерновых. Все это можно заправить оливковым маслом.

Имея такой обед, вы выигрываете трижды: получаете диетическое питание – раз, к концу рабочего дня не скатитесь на сладенькое – два, сэкономите сотни гривен в месяц только на упаковке – три.

Заказывайте овощи он-лайн

Иногда самое сложное для соблюдения здорового образа жизни, это то количество времени, которое необходимо потратить для подготовки необходимой еды. Например, ежедневно или раз в несколько дней необходимо тратить время, чтобы после работы заехать в магазин за свежим.

Если приучить себя регулярно заказывать доставку овощей домой или на работу, то вы сэкономите массу времени и нервных клеток. Кроме того, в результате у вас всегда под рукой будут овощи и не нужно искать отговорок, почему вы не придерживаетесь ЗОЖ.

Движение никто не отменял

Как бы хорошо вы не подготовились к обеду и строго соблюдали диету, Сьюзи напоминает, что при сидячем образе жизни и работы, ни одна диета не поможет. Так или иначе неподвижная работа приведет к печальным последствиям в метаболизме организма в долгосрочной перспективе.

Используйте обеденный перерыв, чтобы двигаться как минимум от 10 до 30 минут днем, советует Баррелл.

Рецепт здорового бананового хлеба от Сьюзи

Три совета диетолога для здорового завтрака

Чтобы соблюдать ЗОЖ и не набирать лишний вес у Сьюзан Баррелли есть легкие советы здорового питания по утрам.