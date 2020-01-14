Лечит разбитое сердце? Актрису Эмбер Херд "застукали" за поцелуем с женщиной
Звезду фильмов "Аквамен" и "Альфа Дог" папарацци сняли в Палм-спрингс, Калифорния, с ее новой подругой Бьянкой Бутти. Девушки целовались, а потом укатили вместе на винтажном "Мустанге". Об этом пишет Daily Mail.
Бьянка известна, как художник-декоратор и автор нескольких фильмов в стиле арт-хаус, как давно она встречается с Эмбер – неизвестно.
Эмбер Херд и Бьянка Бутти
Но актриса никогда не скрывала свою бисексуальность. Среди ее партнеров числятся миллиардер Илон Маск, арт-дилер Вито Шнабель, режиссер Энди Мускетти, фотограф Тася ван Ри и, конечно, Джонни Депп, за которого Эмбер вышла замуж после скоропалительного романа на съемках фильма "Ромовый дневник".
Эмбер и Илон Маск
Эмбер и Тася ван Ри
Джонни Депп и Эмбер Херд
Позже она обвинила его в избиениях, развелась и отсудила семь миллионов долларов. Депп все отрицает и утверждает, что Эмбер рисовала на себе синяки.
Как ранее писал Фокус:
- Вскоре после расставания с Лиамом Хемсвортом, Майли Сайрус «застукали» на яхте с блогером и соосновательницей проекта FORAY Кейтлин Картер.
- Весенний номер журнала Wonderland снял для своей обложки актрису Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа и звезду "Аквамена".