Лана Дель Рей встречается с полицейским

Американская певица Лана Дель Рей подтвердила свои отношения с сержантом полиции и звездой реалити-шоу Шоном Ларкином. Пара впервые появилась вместе на красной дорожке премии "Грэмми". Об этом сообщает Еonline.

Во время пре-пати и на красной дорожке Шон и Лана вместе позировали перед камерами.

Шону Ларкину 46 лет. Он работает полицейским в Талсе, штат Оклахома. Он стал знаменитым благодаря участию в телевизионных проектах в качестве аналитика, консультанта и ведущего (например, в шоу Live PD и A&E's Live Rescue о реальных случаях из полицейской практики).

Напомним, что Лана Дель Рей была номинирована на премию в номинациях "Альбом года" и "Песня года".

Как ранее сообщал Фокус:

В Лос-Анджелесе в Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – Грэмми 2020. В этом году больше всего статуэток унесла с собой певица Билли Айлиш.