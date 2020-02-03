Гарри и Меган уже нежеланные гости: большинство канадцев не хочет платить за их охрану

Скандал с принцем Гарри и Меган Маркл не сбавляет обороты, а, похоже, только набирает. Теперь недовольство мятежной герцогской четой выражают и канадцы. Ведь именно в Канаде сейчас Гарри, Меган и малыш Арчи проживают. Об этом пишет The Sun.

Был проведен опрос, и 77 процента канадцев высказались против того, чтобы круглосуточная охрана Меган Маркл, принца и их первенства оплачивалась из кармана налогоплательщиков. К слову, эти услуги могут обойтись до шести миллионов фунтов стерлингов в год. Так как охрана круглосуточная и привлечены высококвалифицированные работники.

Меган Маркл на прогулке у особняка в Ванкувере/Фото: Daily Mail

Главным аргументом недовольных является тот факт, что герцоги Сассекские официально объявили о том, что более не будут заниматься делами королевской семьи, а значит и охрана, как членам королевской семьи им больше не полагается.

Недовольны и сотрудники, которые охраняют Меган и Гарри. 15 офицеров Скотланд-Ярда рассказали, что им дают личные поручения, которые не имеют никакого отношения к охране.

Они чувствуют себя горничными, когда их посылают в лавку органических продуктов за заказами и в ресторан быстрого питания Тима Хортонса за кофе на вынос.

Охранники Меган и Гарри забирают покупки в ресторане

"Я считаю, что это не задание для офицеров охраны – выполнять поручения и ходить по магазинам. Их приоритетом является персональная защита, и поэтому они должны быть прикованы к тем, кого охраняют", – отметил бывший глава Королевской защиты Дэй Дэвис.



"Это опасно, потому что, если что-то случится, и окажется, что один из охранников был в это время в другом месте, он получит по шее от своего босса", – отметил он. Кроме британцев, герцогскую чету также охраняют сотрудники канадской полиции.

Ранее Меган уже обвиняли в том, что она неподобающе относится к персоналу, например, еще до рождения малыша Арчи она запрещала горничным и прочим слугам парковаться у коттеджа Фрогмор и им приходилось идти более километра от Виндзорского замка. Также ходили слухи, что она наймет американскую няню вместо британской выпускницы Норланд-колледжа. Кроме обязательных для нянь дисциплин, там изучают экстремальное вождение, приемы самообороны и что делать в условиях возможного похищения ребенка. Ведут эти занятия бывшие офицеры военной разведки.



Как ранее писал Фокус:

Меган Маркл засняли неподалеку от их с Гарри особняка в Ванкувере. Герцогиня прогуливалась в компании сына, двух собак и охранников.