Звезда "Игры престолов" снимется в сериале про выживание

В Сети появился трейлер нового сериала "Выжить" с Софи Тернер, наиболее известной по телесаге "Игра престолов". Об этом пишет Collider.

"Выжить" выйдет в апреле 2020 года на стриминговом сервисе Quibi, который стартует в том же месяце. Напарником Софи станет Кори Хоукинс, ранее игравший в "Ходячих мертвецах".

Актрисе досталась роль Джейн, которая возвращается домой после лечения в реабилитационном центре. Однако самолет, которым она летит, терпит крушение в горах. Кроме Джейн выжил только еще один пассажир и теперь они должны спастись и добраться до цивилизации, поддерживая друг друга и справляясь со внутренними демонами.

В основу сериала лег одноименный роман Алекса Мореля.

Предыдущий проект Софи, фильм "Люди Икс: Темный Феникс", получил не слишком лестные отзывы критиков.

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