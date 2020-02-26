Почти свидание: Кейт Миддлтон сходила с принцем Уильямом в театр

Пока мятежный принц Гарри участвовал в запуске экологической турфирмы в Эдинбурге, его брат с женой сходили в театр. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрались в театр The Noel Coward, где состоялся специальный показ мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен". Шоу имеет благую цель - все средства от продаж билетов будут направлены в благотворительный фонд герцога и герцогини Кембриджских The Royal Foundation.

Выбирая наряд для визита, Кейт отдала предпочтение черному платью из твида с блестящими пуговицами от Eponine.

А сдержанный наряд она дополнила блестящими аксессуарами – туфлями от Jimmy Choo и клатчем в тон. Причем эти туфли она уже надевала несколько раз, поддерживая идею о более экологическом использовании ресурсов – на церемонию награждения BAFTA и на благотворительный гала-вечер Addiction Awareness Week.

Это был первый за долгое время выход герцогов Кембриджских в свет. После скандала с принцем Гарри, все члены королевской семьи усердно избегали прессы и появлялись на публике в редких случаях, когда их присутствие было обязательно.

Как ранее писал Фокус:

"Просто зовите меня Гарри!": мятежный принц прибыл в Эдинбург, чтоб открыть экологическую турфирму. Принц принял участие в саммите, посвященном Travalyst, системе отдыха, которая предлагает экологически чистые маршруты.