В темноте и тишине. Советы сомнолога, как научиться правильному и здоровому сну

Корень зла в нарушении сна

Как спать правильно? В XXI веке люди всё чаще сталкиваются с нарушениями ночного отдыха. Из-за соцсетей и нервной работы режим сна сбивается, способствуя развитию различных болезней. Фокус поговорил с сомнологом и нейрофизиологом о том, как достичь здорового и правильного сна.

Ещё несколько лет назад лаборатории сна для Украины были экзотикой, но теперь всё больше людей обращаются в специализированные центры за помощью. Сомнологи – специалисты, работающие с нарушениями сна, – разбираются в причинах, мешающих пациентам полноценно отдыхать по ночам, а также дают рекомендации, как наладить правильный режим. Такой интерес к сну не случаен. Как говорят эксперты, огромное количество заболеваний связано именно с тем, что люди не умеют правильно отдыхать.

«Многие люди думают, что болезнь Альцгеймера внезапно возникает у стариков. На самом деле всё закладывается в 25-30 лет как раз из-за того, что мы неправильно спим и особенно если мы храпим», – объясняет Юрий Погорецкий, сомнолог и президент Всеукраинской ассоциации медицины сна. По словам эксперта, храп и апноэ [остановка дыхания] часто становятся причиной гипоксии – резкого снижения кислорода в крови. А гипоксия, в свою очередь, приводит к инсультам и инфарктам, количество которых в Украине постоянно растёт. Неправильный сон становится причиной и других распространённых заболеваний – сахарного диабета, проблем с щитовидкой и т.д.

За регуляцию сна в организме человека отвечает мелатонин. Гормон напрямую влияет на создание нашего циркадного ритма – биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. То есть именно наличие мелатонина позволяет нам хорошо выспаться и отдохнуть. В то же время мелатонин укрепляет иммунную систему человека, является натуральным антиоксидантом и противовоспалительным. Однако сам гормон вырабатывается в организме как раз ночью во время сна. Если же человек выбивается из ритма из-за ночных дежурств или частых перелётов с джетлагами, то уровень мелатонина существенно снижается, что, в свою очередь, становится причиной бессонницы. И выбраться из такого замкнутого круга довольно сложно.

В этом случае Юрий Погорецкий рекомендует прибегнуть к триптофановой диете. «Триптофан – это аминокислота, благодаря которой вырабатывается мелатонин. Содержится он в мясе индейки, кролика и дичи», - объясняет сомнолог. Источником триптофана в рационе также является красная и чёрная икра, кедровые орехи, арахис, миндаль и сырые тыквенные семечки. Впрочем, в первую очередь для выработки мелатонина надо подумать не о специальной диете, а о формировании осознанной культуры сна.

Сон по расписанию

Выработать нормальный режим отдыха не так сложно, уверен Юрий Подгорецкий. Главное – придерживаться нескольких простых правил. Для хорошего самочувствия сомнолог рекомендует не смещать циклы бодрствования и сна. «Человеку необходимо спать восемь часов в сутки: ложиться в 22.00 и вставать в 6.00», - подчёркивает эксперт. При этом дома желательно создать соответствующую атмосферу – отказаться от гаджетов и телевизора в спальне, проветривать комнату перед сном, и устроить себе «гнёздышко для сна» с хорошим матрасом и подушками. Мелатонин любит темноту и тишину, отмечает Подгорецкий, поэтому для полноценной выработки гормона надо спать без света и других внешних раздражителей.

Очень часто люди не могут нормально выспаться из-за храпа. Причём, он вредит не только храпящему человеку, но и всем другим домочадцам, не позволяя им полноценно отдохнуть. Мириться с храпом ни в коем случае нельзя, утверждает сомнолог. Так, исследования Beth Israel Deaconess Medical Center показали, что храп и апноэ сна у детей напрямую связаны с прогрессирующим ожирением. Учёный-эндокринолог Кристос С. Манцорос говорит о том, что у храпящих детей нарушается процесс сжигания жира, и они набирают вес. При этом значительно увеличивается вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. И в таких случаях с проблемой необходимо разбираться комплексно: параллельно бороться и с избыточным весом, и с храпом.

5 фактов о сне

Дневной сон полезен

В японской культуре есть такое понятие как «инэмури» - дневной сон на работе, в транспорте или общественном месте. Здесь никого не удивит человек в дорогом деловом костюме, который лёг прикорнуть на лавочке в парке или заснул в кафешке. Обществом это всячески одобряется. В 2018 году дневной сон на рабочем месте начали практиковать и на отдельных предприятиях в Финляндии. В местных компаниях уверены, что корпоративный тихий час сделает работников более эффективными. Юрий Подгорецкий подтверждает: дневной сон идёт на пользу организму, но отводить на него надо не больше одного часа. «Лучше всего спать по формуле 7+1, - объясняет сомнолог. – То есть ночью мы спим семь часов и ещё 45-60 минут досыпаем днём».

Пересып так же опасен, как недосып

Негативно на здоровье человека сказывается не только недостаток сна, но также и его переизбыток, уверены учёные. Специалисты из Сеульского университета доказали, что пересып способствует развитию метаболического синдрома, то есть факторов риска, приводящих к диабету, инсульту и болезням сердца.

Перевод часов вреден для здоровья

В ночь с 28 на 29 марта в Украине переводят часы на летнее время. Традиционно в этот период разгораются дискуссии о том, вредит ли это человеку или нет. Дмитрий Исаев, кандидат биологических наук и нейрофизиолог, рассказал Фокусу, что из-за таких переходов нарушается обычный режим работы организма. «Человеку требуется около недели, чтобы адаптироваться к новому расписанию. Особенно тяжело людям, которые спят меньше 8 часов, а также тем, кто употребляет кофеин и алкоголь», - подчёркивает учёный.

Впрок отоспаться нельзя

Попытки отоспаться за всю неделю напряжённой работы ни к чему хорошему не приведут, уверяет Дмитрий Исаев. «Наша нервная система требует отдыха через определённый промежуток времени, и сон нельзя накопить, как жир, например», - объясняет нейрофизиолог. Это можно сравнить с тем, что всю неделю человек испытывает жажду и лишь в субботу и воскресенье разрешает себе вдоволь напиться, говорит эксперт.

Всё зависит от индивидуального ритма

Каждый человек может научиться просыпаться рано, но хронотип зависит исключительно от персонального циркадного ритма. В обществе принято разделение людей на «жаворонков» и «сов», хотя учёные считают, что в реальности хронотипов гораздо больше. Интересно, что чаще всего дети являются жаворонками, но с возрастом многие становятся «совами». Известный немецкий хронобиолог Тиль Рённеберг в своей книге «Как мы тикаем» утверждает, что у каждого человека есть свои внутренние часы. В то же время из-за работы и семейных обязанностей мы очень часто живём в разногласии со своим индивидуальным ритмом. Это приводит к перманентной усталости, раздражительности и невнимательности. Такое явление учёный называет «социальным джетлагом». И чтобы избежать этого, лучше внимательнее прислушиваться к запросам своего организма.