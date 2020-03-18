Норман Ридус и Диана Крюгер приобрели замок на Голливудских холмах

Актерская пара приобрела очередной объект недвижимости в свою коллекцию. Норман Ридус и Диана Крюгер приобрели замок, расположенный в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах. Покупка была сделана за наличные: 8,5 миллионов долларов. Об этом пишет Variety.

Ранее особняк продавался за 13 миллионов, однако цена на него упала. Замок был построен в 1920 годах, расположен на мысе позади знаменитого отеля Chateau Marmont.

В нем три этажа, четыре спальни и семь ванных комнат. Также имеется студия звукозаписи, тренажерный зал, овальный бассейн и несколько террас.

Дом недавно отремонтировали и реконструировали, так что теперь стены в одной из гостиных украшены плакатами с изображением Ленина.

Фото: Variety

Замок на Голливудских холмах пополнил солидную коллекцию недвижимости, которой владеет звезда "Святых из Бундока" и "Ходячих мертвецов". Два года назад Ридус и Крюгер купили в Нью-Йорке таунхаус за 11 миллионов, также актеру принадлежит два дома в штате Нью-Йорк, ранчо неподалеку от Атланты и пентхаус в Нижнем Манхэттене.

Новое приобретение отлично подходит для самоизоляции из-за коронавируса, если Диана и Норман и их двухлетняя дочь захотят уединится.

Как ранее писал Фокус:

51-летний британец Грэм Харли построил дом в городе Рингвуд в Хэмпшире, используя ролики с YouTube. Он начал свой проект еще в 2008 году и, наконец, завершил его. Грэм работал IT-специалистом и никогда ранее не занимался стройкой. Он проживал с подругой Мэнди Уэльс, двумя ее сыновьями в трейлере, пока шла реализация проекта, а в 2012 у пары родилась общая дочь. Грэма воодушевила реплика строителя из ролика, который заявил, что "построить дом может каждый".