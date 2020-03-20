Звезда сериалов "Рим" и "Игра престолов" подхватила коронавирус
50-летняя британская актриса Индира Варма сообщила, что заразилась COVID-19 и теперь соблюдает постельный режим. Об этом она написала в своем Instagram.
Актриса известна по ролям в сериалах "Рим", "Торчвуд", "Игра престолов", "Карнивал Роу", также снималась в эротической драме "Кама Сутра: история любви", а сейчас, вместе с другими актерами, репетировала спектакль "Чайка" по произведению Антона Чехова.
Однако премьеру отложили, театр закрыли, а актеры получили незапланированный отпуск. В время которого Индира почувствовала себя плохо и обратилась к врачам.
"Я верю, что чайка, как феникс, возродится из пепла", - написала актриса. И сообщила, что сейчас соблюдает постельный режим и очень плохо себя чувствует.
Фото: Instagram indypindy9
Но поклонники переживают не только за здоровье Индиры, но и за состояние ее коллеги по съемочной площадке и театральным подмосткам. Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", должна была играть вместе с Индирой в "Чайке".
Однако теперь она также ушла на вынужденные каникулы. И она не находится в самоизоляции. Актрису сняли на улицах Лондона, когда она выгуливала собаку.
Как ранее писал Фокус:
- Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.
- Создатели известного сериала про работу врачей в больнице Сиэтла нашли применения всем запасам медицинской экипировки, которые приобретались для съемок – они просто пожертвовали все это врачам и пожарным. Процесс съемок 17 сезона сериала "Анатомия Грей" (другое название "Анатомия страсти") был приостановлен из-за коронавируса, а создатели сериала приняли решение отдать всю медэкипировку со съемочной площадки "Анатомии" и спин-оффа "Пожарная часть 19" тем, кто в ней нуждается больше.