Оставайтесь дома: Лили-Роуз Депп и Натали Портман присоединились к флешмобу самоизоляции

На прошлой неделе американский актер Кевин Бейкон, известный по ролям в фильмах "Дрожь земли" и "Люди Икс: Первый Класс" запустил в Instagram флешмоб #IStayHomeFor ("Я остаюсь дома ради"), в котором призвал всех оставаться в самоизоляции.

Суть челледжа, чтобы объяснить в посте, или написать на самодельном плакате ради кого и чего ты остаешься дома, а потом отметить друзей и знакомых, передав флешмоб дальше.

Кевин Бейкон написал, что остается дома ради жены, актрисы Киры Седжвик

Флешмоб оказался весьма популярен и число его участников растет с каждым днем. К идее оставаться дома, не подвергая себя и других опасности заражения коронавирусом, присоединяются обычные люди по всему миру и звездные коллеги Бейкона.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради была немногословна и просто призвала оставаться дома, потому что здесь есть фильмы, которые можно посмотреть, игры в которые можно поиграть и лакомства, которые можно попробовать

Натали Портман отметила, что стоит оставаться дома и пояснила почему: "у некоторых из моих друзей ослабленный иммунитет, некоторые беременны или особенно уязвимы. Я остаюсь дома ради них и миллионов медработников, которые каждый день рискуют жизнью ради нас".

Джулия Робертс написала, что "остается дома ради семьи, малого бизнеса, всех медработников, которые сражаются по всему миру, ради моего невероятного 95-летнего соседа. Я остаюсь дома, чтобы стать частью решения этой проблемы. Оставайтесь дома все. Это самое правильное, что можно сделать".

Дэвид Бэкхем сидит дома ради жены и детей

Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, остается дома ради родных и друзей

Актер Бен Барнс, звезда сериала "Мир Дикого Запада", остается дома ради родителей

Юная Милли Бобби Браун, звезда "Очень странных дел" остается дома ради родных и близких

Мэрайя Кэри и ее дети остаются дома ради любимых, медиков и всего мира

Актриса Мишель Пфайффер остается дома ради сестры

Мишель Доэрти остается дома ради всех в мире

Актриса Дакота Фаннинг остается дома ради Энж, подруги ее матери, которая выжила после пересадки почки и теперь находится в зоне риска, как и множество людей по всему миру

Как ранее писал Фокус:

Владельцы сети шикарных отелей и апартаментов в Швейцарии под названием Le Bijou, когда поток туристов иссяк, решили выйти на новый уровень и теперь предлагают своим клиентам самоизолироваться с шиком. Новый сервис получил название "Covid-19 Сервис".