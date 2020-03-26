Меган Маркл запретила принцу Гарри ехать в Великобританию для встречи с отцом

Герцогиня Сассекская строго-настрого запретила принцу Гарри посещать Британию. Даже для того, чтобы увидеться с отцом, принцом Чарльзом, который подхватил коронавирус. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас Меган, Гарри и десятимесячный малыш Арчи находятся в самоизоляции в имении, которое снимают в канадском Ванкувере. Меган требует от персонала использовать средства защиты и не снимать латексные перчатки.

Путешествия в ближайшее время также под запретом. Так что Гарри не сможет вернуться в Британию, даже для того, чтобы увидеть отца, который сейчас находится на самокарантине в шотландском замке Балморал, и, если верить официальным заявления, чувствует себя хорошо.

Принц Чарльз и принц Гарри

Последний раз Гарри видел принца Чарльза в начале марта, когда вместе с женой ненадолго покидали Канаду, чтобы закончить все свои дела в Лондоне.

Но хоть лично у них и не выйдет встретиться в ближайшее время, но, по словам самой Меган, ее муж постоянно общается с семьей, особенно с братом, принцем Уильямом, и бабушкой, королевой Елизаветой. Так что те в курсе всех последних новостей: например о том, что малыш Арчи научился посылать воздушные поцелуи.

Меган Маркл на прогулке у канадского имения

У герцогов Сассекских в разработке несколько благотворительных проектов, которыми можно заниматься и не выходя из дома. Среди прочих, Меган завела черного лабрадора по имени Коул, чтобы облегчить работу местных приютов для животных.

Новый питомец Меган Маркл - Коул

Именно там Коул и жил до недавнего времени. Теперь Меган призывает всех своих знакомых сделать то же самое.

Как ранее писал Фокус:

Ранее в самоизоляцию удалилась королева Елизавета. Она сейчас находится в Виндзорском замке.