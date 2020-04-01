1 апреля: какие шутки про коронавирус все еще в тренде

Фото: Во время пандемии многие стали брать собак напрокат у соседей, чтобы выйти на улицу / 9GAG

Накануне Дня смеха, который отмечается 1 апреля, несколько стран попросили своих граждан умерить свое чувство юмора и не шутить над пандемией коронавируса. Так, в Германии и Индии просто предостерегли, а в Таиланде объявили, что, неудачно пошутив, можно попасть за решетку на пять лет.

Впрочем, в Таиланде ранее запретили шутить и над королем. В разгар пандеми Маха Вачиралонгкорн бросил свой народ и страну и отправился пережидать напасть в шикарном отеле в Германии вместе со свитой и 20 любовницами. Если на эту тему пошутить – то можно попасть в тюрьму на 15 лет.

Также в компании Google отметили, что также не будут отмечать День смеха, но традиция обязательно возобновиться в 2021 году, пишет The Hills.

Но пока весь мир ожидает конца карантина, шутки все-таки появляются. Потому что переждать это непростое время можно только с юмором.

Так, в преддверии 1 апреля американский актер Сэмюэль Л. Джексон, который сейчас находится в самоизоляции, записал видеообращение к соотечественникам, прочитав поэму с красноречивым названием "Оставайтесь, черт возьми, дома!".

Также большой успех имеют шутки на тему всего запретного и вожделенного во время карантина. Как, например, закрытие салонов красоты. Теперь всем клиентам, что посещали их регулярно, нужно смириться, что раньше обозначенных сроков к парикмахерам и на маникюр им не попасть.

Перевод: как я думал, мы будем выглядеть во время апокалипсиса и как это на самом деле выглядит

Перевод: когда твой отпуск отменили из-за коронавируса, но все еще не сдаешься

Перевод: а нам уже пора одеваться так (на фото кадры из постапокалиптического фильма "Безумный Макс"), или должно пройти еще немного времени?

Как ранее писал Фокус:

Город в Уэльсе "захватили" дикие козы, пока жители сидят по домам в самоизоляции из-за коронавируса. Местные жители жалуются, что стадо в сто двадцать голов, пользуясь тем, что весь город сидит на карантине, отправилось разорять лужайки местных жителей и уже объело всю живую изгородь у местной школы.