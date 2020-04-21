Серена Уильямс сказала, что ничего не слышала о Меган Маркл

Знаменитая теннисистка и давняя подруга екс-герцогини Сассекской, которой выпала честь стать одной из подружек невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, на днях пошутила во время видео-чата с Наоми Кемпбелл и своей сестрой Винус о том, что "никогда не слышала о Меган Маркл". Об этом пишет Daily Mail.

В ответ на вопрос знаменитой модели, рада ли Серена Уильямс, тому, что ее подруга Меган Маркл теперь будет жить в США, спортсменка ответила: "Не знаю, о чем ты говоришь. Ничего об этом не знаю. Никогда не видела ее, никогда не слышала о ней, не знаю ее , — пошутила Серена Уильямс.

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К слову, теннисистка уже не в первый раз уходит от обсуждения личности Меган Маркл и своей дружбы с супругой принца Гарри. Во время открытого чемпионата в Австралии в январе текущего года, у Серены спросили ее мнение о "Мегзит" (отказа герцогов Сассекских от королевских обязанностей). Тогда потсменка решительно отказалась от комментариев по теме: "У меня нет абсолютно никаких комментариев по этому поводу. Но хорошая попытка! Ты попытался и ты молодец", — ответила Серена Уильямс.

Ранее знаменитость комментировала дружбу с Меган Маркл более охотно. Она неоднократно признавалась журналистам в том, что она на постоянной основе держит связь с Меган по электронной почте, в мессенджерах и по телефону.

Как ранее писал Фокус:

Герцоги Сассекские выбрали новое название для своего некоммерческого благотворительного фонда и будущих проектов. Меган Маркл и Гарри зарегистрировали название Archewell. Источником вдохновения послужило имя их первенца, Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. А также греческое слово Arche - которое значит "сила и действие".

37-летний принц Уильям хочет внести более весомый вклад в борьбу с коронавирусом и всерьез настроен вернуться к своей профессии пилота. Он несколько лет трудился в качестве пилота на вертолете, доставляя больных в больницы Восточной Англии. Сейчас принц работает вместе с Кейт Миддлтон в кризисном центре в Норфолке, но считает, что этого недостаточно. К тому же, как он сам признался, он "соскучился за полетами".



