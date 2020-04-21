Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили королеву Елизавету с днем рождения

Сегодня королева Великобритани отмечает день рождения, пребывая на самоизоляции в Виндзорском замке. В свою очередь, это не мешает ей получать поздравления от родственников дистанционно. Так, сегодня утром, 94-летнюю Елизавету поздравили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.

Свое поздравление герцоги сопроводили совместным снимком, который они опубликовали в инстаграме Кенсингтоского дворца.

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Снимок был сделан годом ранее на выставке цветов в Челси, когда герцогиня Кембриджская организовала для семьи экскурсию по спроектированному ею саду. Внук королевы и его супруга пожелали Елизавете счастливого праздника.

"Желаем Ее Королевскому Величеству счастливого 94-го дня рождения", - подписали Кейт и Уильям свое поздравительный пост.

Поздравить королеву лично герцоги Кембриджские не смогут. В настоящее время они пребывают на самоизоляции в поместьи Анмер-Холл в Норфолке. Однако, по слухам со стороны инсайдеров, сегодня королевская семья "соберется" на ZOOM- конференции, чтобы совместно поздравить именинницу.

Как ранее писал Фокус:

Королева Великобритании Елизавета ІІ покинула Лондон и отправилась в самоизоляцию в Виндзорский замок.

71-летнему сыну королевы Елизаветы II, наследнику британского престола принцу Чарльзу был поставлен диагноз COVID-19.





