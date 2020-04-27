Железный Арни впервые станет дедушкой: его старшая дочь ждет первенца

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер скоро впервые станет дедушкой. Его старшая дочь Кэтрин и звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт ждут ребенка. Об этом пишет The Star.

Кэтрин и Крис пока не делали официального заявления о беременности, но журналисты получили подтверждение, когда сфотографировали Кэтрин на велопрогулке с мужем.

Кэтрин и Крис/Фото: CNA Lifestyle

В прошлом году таблоиды писали, что пара планирует завести ребенка. Первенец Кэтрин станет вторым ребенком для 40-летнего Пратта. С 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, известной по фильмам "Очень страшное кино" и "Горбатая гора" и другим. В 2012 году у них родился сын Джек.

Крис и Кэтрин решили пожениться через год после знакомства. Их свадьба состоялась 8 июня 2019-го на курорте в Калифорнии. На празднике присутствовали только ближайшие друзья и родственники жениха и невесты.

Согласно некоторым источникам, влюбленных свела мать невесты. А Пратт лично явился к Арнольду Шварценеггеру, чтобы попросить руки его дочери, чем и заслужил его одобрение за смелость.

Как ранее писал Фокус:

Для Кэтрин Шварценеггер брак с Крисом стал первым. Ранее, по слухам, она встречалась с Брейсоном Сайрусом, братом певицы Майли Сайрус.