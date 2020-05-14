От автора оскароносных "Паразитов": вышел трейлер сериала "Сквозь снег"

Сериал "Сквозь снег" (Snowpiercer) явлется одним из самых ожидаемых проектов Netflix этого года. Постапокалиптическая телесага основана на одноименном фильме южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, который стал триумфатором последней церемонии "Оскар", получив статуэтки в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм на иностранном языке". И наконец в Сети появился первый трейлер сериала. Об этом пишет NYpost.

Сериал стартует в США на канале TNT уже 17 мая, однако за пределами Северной Америки за его дистрибуцию будет отвечать Netflix, который выложит весь первый сезон 25 мая 2020 года.

Пон Чжун Хо, при создании своего фильма, в котором главные роли исполнили Тильда Суинтон ("Хроники Нарнии"), Крис Эванс ("Капитан Америка"), Октавия Спенсер ("Прислуга") вдохновлялся французским графическим романом "Le Transperceneige".

Скриншоты из фильма "Сквозь снег" 2013 года

Картина, а теперь и сериал описывает мир будущего, в котором наступил Ледниковый период, а немногие оставшиеся люди выживают в безостановочно движущемся железнодорожном экспрессе, который состоит из 101 вагона. Здесь царит строгая иерархия — в начале поезда едут богачи, а в хвосте — бедняки. Ситуация начинает накаляться в тот момент, когда двум обитателям задних вагонов становится известно, что их хотят отцепить и бросить.

Пилотный эпизод снимает режиссер фантастического фильма с Бенедиктом Камбербэтчем "Доктор Стрэндж" и хоррора "Синистер" Скотт Дерриксон. Он же назначен и исполнительным продюсером сериала.

Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Коннелли ("Алита: Боевой ангел", "Реквием по мечте") и Давид Диггз ("Бархатная бензопила").

Первый сезон будет состоять из 10 серий. Выход второго сезона проекта ожидается в 2021 году.

Как ранее писал Фокус:

Студентки рекламной школы Miami Ad School в Гамбурге Сейне Конгруангкит и Прачуабмох Чаймоункало запустили в сети кампанию за то, чтобы показывать прохожим на улице спойлеры сериалов и фильмов Netflix. Таким образом, они предлагают мотивировать людей оставаться дома и соблюдать карантин в условиях пандемии коронавируса.