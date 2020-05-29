Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия

Культовый режиссер Квентин Тарантино назвал ленту "Социальная сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом последнего десятилетия. Об этом сообщает французский журнал Premiere.

"Он – номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов", – объяснил свой выбор кинематографист.

На вторую строчку этого рейтинга Тарантино поместил военную драму Кристофера Нолана "Дюнкерк".

Фильм "Социальная сеть" с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Джастином Тимберлейком в главных ролях рассказывает об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook. Сценарий ленты был написан Аароном Соркиным по выпущенной в 2009 году книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".

Премьера картины состоялась в октябре 2010 года. Картина получила три "Оскара": за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. Также фильм получил "Золотой глобус", а Финчер стал лучшим режиссером.

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