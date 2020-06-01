Лувр будет открыт для посетителей с начала июля

Один из самых популярных музеев искусств в мире закрыт на карантин с начала марта, и готовится возобновить прием посетителей этим летом. Согласно утвержденному плану, Лувр будет открыт для посетителей с 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram музея, которая, в свою очередь, ссылается на заявление премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

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Забронировать билеты в Лувр можно будет с 15 июня. Обязательными правилами для посещения музеев остаются ношение масок и соблюдение дистанции.

Согласно заявлению премьер-министра Франции, с 22 июня также откроет двери для посетителей музей Эжена Делакруа.

Как ранее сообщал Фокус: