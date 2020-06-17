Церемония вручения премии "Эмми" состоится 20 сентября
Церемония вручения премии телеакадемии США "Эмми" запланирована на 20 сентября. Об этом сообщил в Twitter комик Джимми Киммел, который будет ее ведущим. Номинантов назовут 28 июля.
"Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я "Эмми" пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC", – написал он.
Напомним, в 2019 году лучшим драматическим сериалом был назван "Игра престолов", лучшим комедийным – "Дрянь", лучшим мини-сериалом – "Чернобыль".
Как ранее сообщал Фокус:
- Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли с февраля на апрель 2021 года. Организаторы объяснили это решение пандемией коронавиурса.
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