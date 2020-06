Запах ее оргазма: Гвинет Пэлтроу выпустила новую свечу

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая в последнее время прославилась выпуском свечек с "оригинальным ароматом", представила еще одну. В этот раз она пахнет, как оргазм. Презентовала актриса свечу во время онлайн-интервью с ведещим Джимми Феллоном. Об этом пишет Independent.

Во время беседы на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon актриса показала новую свечку с надписью This smells like my orgasm ("Это пахнет как мой оргазм") и рассказала, что она упакован в коробку с изображением фейерверков. Она предложила Фэллону подарить такой подарок жене.

Пэлтроу также напомнила, что ранее выпускала свечу с названием This smells like my vagina ("Это пахнет как моя вагина"). По ее словам, товар пользовался бешеной популярностью. Звезда назвала свои товары панк-рокерским и феминистским заявлением.

Свеча стоимостью 75 долларов уже появилась в интернет-магазине Пэлтроу Goop. В описании говорится, что она содержит запахи цветов горького апельсина (нероли), грейпфрута, спелой черной смородины, бергамота и турецкой розы. Также сказано, что этот аромат "сексуален, удивителен и вызывает привыкание".

Как ранее писал Фокус:

Свеча "This Smells Like My Vagina", была создана Heretic Parfum, компанией, специализирующейся на продуктах из абсолютно натуральных материалов. Парфюмерная композиция выполнена с нотами бергамота, герани, кедра и розы и, как заявляет сама Гвинет, напоминает запах женской вагины – "забавный, великолепный, сексуальный и неожиданно красивый аромат".