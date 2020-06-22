Илон Маск продал свой калифорнийский особняк китайскому богачу

Генеральный директор компании SpaceX, обладающий внушительной коллекцией недвижимости, начал избавляться от нее, и уже продал огромный особняк в Бель-Эйр на западе Лос-Анджелеса китайскому миллиардеру. Об этом пишет Dirt.

Ранее Маск заявлял, что в планах у него продать все дома, которыми владеет, потому что он посвятит себя Марсу и ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз". При этом деньги бизнесмену не нужны и причина продажи с этим никак не связана, утверждает Маск.

Имение с семью спальнями и 11 ванными комнатами Маск продал за 29 миллионов долларов китайскому бизнесмену "Уильяму" Дин Лэй, предпринимателю в области технологий и основателю компании NetEase Leviathan, которая является одной из крупнейших империй онлайн-игр в мире. В США он мало известен, но в Китае он неоднократно входил в списки самых богатых людей. По его же словам он "стоит" более 25 миллиардов долларов.

В 2012 году Маск купил особняк за 17 миллионов, так что сделка получилась для него весьма выгодной.

Фото: Variety

Китайский миллиардер получил за эти деньги уютное имение площадью в 1900 кв. м, обнесенное стеной и защищенное современной системой безопасности. Здесь есть небольшой парк на холмах, бассейн со спа, обеденные дворики в укромных уголках и гараж на четыре машины. А с террас дома открывается шикарный вид на загородный клуб Bel Air.

А у Маска осталось еще пять особняков и несколько акров земли в Калифорнии, так что избавляться от всего земного он будет долго.

Как ранее писал Фокус:

Мать Илона Маска рассказала о сыне, неудачном браке и домашнем насилии. "У каждого из моих детей своя миссия. Илон хочет спасти мир с помощью электрокаров", - рассказала мать Маска.