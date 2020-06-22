Кайли и Кендалл Дженнер представили рекламу новой совместной коллекции косметики
Кайли и Кендалл Дженнер вместе позировали для рекламного ролика и фотосессии. Также их совместными снимками будет украшена упаковка коллекции. Об этом пишет Daily Mail.
Кайли и Кендалл рекламировали новые помады, матирующий кушон, палетку теней для век и свои фирменные стики для контуринга.
"Кендалл любит экспериментировать с цветными тенями, поэтому мы позаботились о том, чтобы добавить ее любимые оттенки в палитру», - написала команда Kylie Cosmetics.
Фото: Instagram kyliecosmetics
Авторами рекламного фотосета и ролика выступили братья Морелли — Лука и Алессандро.
Сообщается, что совместная коллекция косметики от Кайли и Кендалл появится в продаже с 26 июня.
Как ранее писал Фокус:
- Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Снимки из номера, который выйдет в июле, были опубликованы на официальной страничке глянца в Instagram.
- Журнал Forbes исключил 22-летнюю американскую модель Кайли Дженнер из списка миллиардеров. 29 мая издание публично заявило, что не доверяет данным, полученным о доходах знаменитости ранее, и более не верит, что ее капитал составлял миллиард долларов на момент составления прошлогоднего рейтинга.