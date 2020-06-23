Скончался режиссер Джоэл Шумахер, снявший фильмы "Бэтмен навсегда" и "Огни святого Эльма"

Режиссер Джоэл Шумахер, художник по костюмам, режиссер и сценарист, скончался вечером 22 июня после годовой борьбы с раком, который ему диагностировали год назад. Об этом пишет NY Post.

Шумахер родился в 1939 году, закончил Институт костюма и дизайна в Нью-Йорке, переехал в Лос-Анджелес, где создавал костюмы для фильмов "Спящий" Вуди Аллена и "Последний круиз на яхте "Шейла". Дебютировал в качестве режиссера на съемках комедии "Невероятно уменьшившаяся женщина".

Также снял такие хиты, как "Огни святого Эльма", "Коматозники", "Призрак оперы", "Двенадцать".

Джоэл Шумахер на съемках "Призрака оперы"

Стал режиссером двух фильмов про Бэтмена: "Бэтмен навсегда", где супергерой, воплощенный на экране Вэлом Килмером сражался с Загадочником, чью роль исполнил Джим Керри, и "Бэтмен и Робин", где черный плащ супергероя на себя примерил Джордж Клуни, а его противниками стали Ядовитый Плющ в исполнении Умы Турман и Виктор Фриз, роль которого исполнил Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер, Алисия Сильверстоун, Джоэл Шумахер, Крис О’Доннелл и Джордж Клуни на премьере фильма "Бэтмен и Робин"

Джоэл Шумахер и бэтмобиль/Фото: ВВС

Джоэл был открытым геем. В свое время его обвиняли за намек на гомоэротические отношения между Бэтменом и Робином. Также его авторству принадлежат соски на костюме Бэтмена, которые до сих пор критикуют фанаты франшизы.

Также снимал клипы для Ленни Кравитца, Сила и группы INXS.

В 2013 году Джоэл стал режиссером двух эпизодов сериала "Карточный домик". В последнее время отошел от дел.

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