Эмили Ратаковски и Кайа Гербер стали блондинками на одной неделе

В случае с дочерью Синди Кроуфорд, Кайей Гербер, можно предположить, что модель решила победить постоянное сравнение с матерью и радикально изменить образ. Ведь сходство Кайи с ее знаменитой матерью выходит на первые полосы обсуждения в таблоидах во время каждой сезонной недели моды или масштабного fashion-показа.

Впрочем, новый образ модели, мало изменил знаменитость в глазах фанов. Они уверены, что она, как и раньше, очень похожа на Синди в молодые годы. Эффектное боб-карэ знаменитости теперь выглядит интенсивно выгоревшим. Оценить преображение Кайи Гербер можно в публикации на ее странице в социальных сетях.

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Что касается Эмили Ратаковски, которая также неожиданно для поклонников сменила имидж, ее преображение связано с партнерством с брендом Kerastase, который актриса отметила на фото и видео в Instagram.

"Я никогда в жизни не делала окрашивание волос и значительно не меняла их длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самое веселое, что когда-либо происходило с моей внешностью", - прокомментировала 29-летняя актриса радикальную смену образа на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщал Фокус:

Бренд Bottega Veneta решил идти в ногу со временем и представил на сто процентов биоразлагаемую обувь.